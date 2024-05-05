Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika
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Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor maçında attığı 2 golle gol sayısını 30'a yükselterek kariyer rekorunu kırdı. Icardi, daha önce bir sezonda en fazla 29 gol atmıştı. Asistleriyle birlikte 42 gol katkısı yapan tecrübeli forvet, 3 kez daha skora etki ederse Alex de Souza'nın rekorunu kıracak.

05.05.2024 21:13  Güncelleme: 21:18
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech (2), Dries Mertens (2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.

Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı

KARİYER REKORUNU KIRDI

Mauro Icardi, Sivasspor'a attığı 2 golle gol sayısını 30'a yükseltti. Daha en çok bir sezonda en fazla 29 gol atabilen Arjantinli yıldız, kariyer rekorunu kırmış oldu.

Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı

ALEX'İN PEŞİNDE

Mauro Icardi, Sivasspor maçında 2 golünün yanına 1 de asist ekledi. Bu sezon toplamda 30 gol, 12 asiste ulaşan tecrübeli golcü 42 gol katkısına imza attı. Arjantinli yıldız kalan 3 maçta 3 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.

Alex De Souza, Mauro Icardi, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • recep özoğul: Teşekkürler İcardi.Şampiyon Galatasaray. 4 0 Yanıtla

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