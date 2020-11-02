Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek boşandı

Güldür Güdür oyuncularından Ecem Erkek 4 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Oyuncu Ecem Erkek ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu Yüce Armağan Erkek boşandı.

BOŞANDILAR

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açtı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.