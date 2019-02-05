Son Dakika Haberleri: Oyuncu Liam Neeson'dan "Irkçı Değilim" Açıklaması

Oyuncu Liam Neeson'dan "Irkçı Değilim" Açıklaması

1 saat önce

NEW Kuzey İrlanda asıllı Hollywood aktörü Liam Neeson, bir röportajında "bir arkadaşının tecavüze uğramasının ardından siyahi insanların yaşadığı mahallelere giderek intikam almak istediği" yönündeki sözlerine açıklık getirdi ve ırkçı bir insan olmadığını söyledi.

Oyuncu Liam Neeson'dan
NEW Kuzey İrlanda asıllı Hollywood aktörü Liam Neeson, bir röportajında "bir arkadaşının tecavüze uğramasının ardından siyahi insanların yaşadığı mahallelere giderek intikam almak istediği" yönündeki sözlerine açıklık getirdi ve ırkçı bir insan olmadığını söyledi.

Neeson, Amerikan ABC kanalında katıldığı bir programda, ırkçı olduğu yönündeki eleştirilerin hedefinde bulunmasına yol açan sözlerine açıklık getirdi.

Ünlü aktör, İngiliz Independent gazetesine verdiği röportajda, "bir arkadaşının tecavüze uğramasının ardından, siyahi insanların yaşadığı mahallelere giderek intikam almak istediği" yönündeki ifadelerini hatırlatarak, anlattıklarının yaklaşık 40 yıl önce yaşanmış olaylar olduğunu aktardı. Neeson, "Ben ırkçı değilim. Daha önce hiç öyle hissetmemiştim. Saldırma hissi, ilkel bir dürtüydü." dedi.

"Bunu dört ya da beş kez yaptım"

Tecavüze uğrayan arkadaşının olanları kendisine anlatması ve saldırganın "siyah" birisi olduğunu söylemesi üzerine, intikam için siyahların yaşadığı mahallelere gittiğini söyleyen Neeson, "Bunu dört ya da beş kez yaptım. Bu ilkel dürtü beni şoke etti ve canımı çok yaktı. Yardım aradım, bir papaza gittim." ifadelerini kullandı.

Neeson, "Tecavüze uğrayan arkadaşım, saldırganın bir İskoç, İngiliz ya da bir Litvanyalı olduğunu söyleseydi yine içimde aynı hisler uyanırdı." diye konuştu.

66 yaşındaki ünlü oyuncu Neeson, Independent'a verdiği röportajda, arkadaşına tecavüz eden siyah kişiyi yakalamak için intikam peşine düştüğünü söylemişti.

Neeson, söz konusu açıklamalarının ardından sosyal medyada ve basında "ırkçı" olarak nitelendirilmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: AA

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