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Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar! - Son Dakika

Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar!

08.07.2021 11:17
Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar!, System.String[]

Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İşte çıkan karar...

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Okuducu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Müdahil Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı Ece Kasrat, müdahil Yaran ve tanıkların olayı yanlış aksettirdiklerini, tutanaklara göre suçta kullanılan silahın şarjöründe 3 mermi olduğunu, bunun da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini gösterdiğini belirterek, müvekkili hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "taksirle yaralama" suçundan hüküm kurulmasını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okuducu'ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 10 yıl hapis cezası verirken, ilk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığı tespit edilemediğinden haksız tahrik indirimi uygulayarak, bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.

Sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve davranışlarını dikkate alarak, cezayı 6 yıl 3 aya düşüren heyet, tutuklu kaldığı süreyi ve verilen ceza miktarını gerekçe göstererek sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Saldırı anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Onur Seyit Yaran ile sanık Serhat Okuducu'nun tartıştıkları, iddiaya göre şüphelinin belinden çıkardığı silahı, müştekinin kafasına dayayarak "Seni geberteceğim, öl" dediği öne sürüldü. Sanık Serhat Okuducu'nun iki kez tetiği çektiği, birinin ateş almadığı, diğerinin ise ateş alarak müşteki Yaran'ın omzuna isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan sanık Serhat Okuducu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOK" DEMİŞTİ

Sanık Serhat Okuducu savunmasında, "Benim kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Arkadaşla daha önce sorunumuz vardı, ama halletmiştik. Spor salonu çıkışında selam verdim, elimi uzattım. Küfür etti. Ben Allah'ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti" demişti. Müşteki Onur Seyit Yaran ise sanıkla aralarında herhangi bir küfürleşme yaşanmadığını belirterek "Kendi kendine husumet beslemiş demek ki. Arkadaşım Caner ile spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu" demişti. (AA)

Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar!
Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar!
Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar!
Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar!
Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar!

Onur Seyit Yaran, İstanbul, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Güncel Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında flaş karar! - Son Dakika


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