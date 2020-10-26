Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel kardeşlerin babaları hayatını kaybetti - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ OYUNCU Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Mehmet Fevzi Hünel geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı.
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel kardeşler, geçtiğimiz hafta babaları Mehmet Fevzi Hünel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi altına alınan Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Aslı Hünel acı haberi sosyal medya hesabından, "Canım, biricik babamızı kaybettik" notuyla duyurdu. Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı.
- Kaynak: DHA
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