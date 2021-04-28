Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde dizinin hayranlarını üzen bir ayrılık yaşandı.

HIZIR'IN KUCAĞINDA CAN VERDİ

Rıdvan'ın kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline geldi. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi ise düştüğü tuzak sonucunda mezarlıkta vuruldu. Tipi, o sırada mezarlığa gelen yakın dostu Hızır Çakırbeyli'nin kucağında son nefesini verdi. Tipi'nin ölmesi Hızır Çakırbeyli'yi de gözyaşlarına boğdu.

"VAKTİ GELDİĞİNDE SAHNEDEN ÇEKİLMESİNİ BİLECEKSİN"

Ünlü oyuncu Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Savaş Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Hiç bırakmak istemediler ve inanın, benim içinde çok zor oldu Tipi'yle vedalaşmak. Onu çok uzun bir zaman bedenimde konuk ettim kendi hayat hikayemden çok şey verdim. Fakat artık yorgundum. Hani derler ya vakti geldiğinde sahneden çekilmesini de bilmeli evet zamanı çoktan gelmişti. Bu ışıltılı karakteri benimle buluşturan böylesine güçlü bir projenin baş senaristine çok kıymetli senaryo ekibine, birkaç günde mucizeler yaratan teknik ekibine, sanat, kostüm, makyaj, saç, reji ekibinde harikalar yaratan göremediğiniz ama görseniz çok seveceğiniz bağrınıza basacağınız koca yürekli kahramanlara, beni her konuda her zaman destekleyen ve yanımda olan aileme , güzel sözleriyle beni yüreklendiren arkadaşlarıma, projenin başından bu yana bana kardeşçe desteğini esirgemeyen menajerim sevgili kardeşim Hakan Altut'a. Ve bizleri izleyerek onurlandıran gururlandıran tüm izleyici dostlarıma gönülden teşekkür ederim. Tekrar birlikte olacağımızı umut ediyorum. Sağlık huzur mutluluk ve aydınlık yarınlar bizimle olsun... Hoşça kalın."