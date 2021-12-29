Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

"Benim Annem Bir Melek", "Sevda Kuşun Kanadında", "Avlu", "Kuruluş Osman", "Akıncı", "Niyazi Gül Dört Nala" ve "Güvercin Uçuverdi" adlı dizi ve filmlerin aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Şevket Çapkınoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çapkınoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın çektiği "Doğanın renkleri" başlıklı fotoğrafı tercih eden oyuncu Çapkınoğlu, "Bakınca beni mutlu eden kareler daha çok ilgimi çekiyor. Kars'taki gökkuşağı fotoğrafı içimi açtı. Umut dolu bir rüya gibi insanın içini açıyor. Onu görür görmez eşim Hicrethan ile aynı anda onu seçtik. Görsel olarak çok güzel ve umut dolu. Çok güzel, çok başarılı bence." diye konuştu.

Başarılı oyuncu, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğrafına oy vererek, şunları kaydetti:

"Fotoğraf çok başarılı. İlk baktığınızda ebru sanatı gibi duruyor ama müsilaj. Bence kare çok güzel anlatmış. Tam tepeden çekilmiş. Oradaki teknelerin, kayıkların duruşu çok etkileyici. Çok beğendim. Aslında her kategoride birçok kare çok güzeldi ama bu seçtiklerim bana daha çok hitap ettiğinden tereddütsüz oyladım."

Spor kategorisinde, milli okçu Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı müsabakada çekilen fotoğrafı seçen Çapkınoğlu, "Mete Gazoz, yıla damgasını vurdu ve çok sempatik ve sevimli bir çocuk. Ortada bir de başarı var. Çok sevdiğim için Mete Gazoz'a oy verdim." ifadelerini kullandı.