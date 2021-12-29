Üye Girişi
Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 15:44
Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

"Benim Annem Bir Melek", "Sevda Kuşun Kanadında", "Avlu", "Kuruluş Osman", "Akıncı", "Niyazi Gül Dört Nala" ve "Güvercin Uçuverdi" adlı dizi ve filmlerin aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Şevket Çapkınoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"...

"Benim Annem Bir Melek", "Sevda Kuşun Kanadında", "Avlu", "Kuruluş Osman", "Akıncı", "Niyazi Gül Dört Nala" ve "Güvercin Uçuverdi" adlı dizi ve filmlerin aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Şevket Çapkınoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çapkınoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın çektiği "Doğanın renkleri" başlıklı fotoğrafı tercih eden oyuncu Çapkınoğlu, "Bakınca beni mutlu eden kareler daha çok ilgimi çekiyor. Kars'taki gökkuşağı fotoğrafı içimi açtı. Umut dolu bir rüya gibi insanın içini açıyor. Onu görür görmez eşim Hicrethan ile aynı anda onu seçtik. Görsel olarak çok güzel ve umut dolu. Çok güzel, çok başarılı bence." diye konuştu.

Başarılı oyuncu, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğrafına oy vererek, şunları kaydetti:

"Fotoğraf çok başarılı. İlk baktığınızda ebru sanatı gibi duruyor ama müsilaj. Bence kare çok güzel anlatmış. Tam tepeden çekilmiş. Oradaki teknelerin, kayıkların duruşu çok etkileyici. Çok beğendim. Aslında her kategoride birçok kare çok güzeldi ama bu seçtiklerim bana daha çok hitap ettiğinden tereddütsüz oyladım."

Spor kategorisinde, milli okçu Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı müsabakada çekilen fotoğrafı seçen Çapkınoğlu, "Mete Gazoz, yıla damgasını vurdu ve çok sempatik ve sevimli bir çocuk. Ortada bir de başarı var. Çok sevdiğim için Mete Gazoz'a oy verdim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

YORUMLAR
500

Benim Annem Bir Melek, Kuruluş Osman, Mete Gazoz, Akıncı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar         
15:49
Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı         
15:47
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi? Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?         
15:28
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
15:27 Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?
15:14 Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti
15:13 Küçük Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement