Öz Sağlık-İş, mobbingle mücadele için iki ayrı kitap hazırladı - Son Dakika

Öz Sağlık-İş Sendikası, çalışma hayatının önemli sorunlarından biri olan mobbingi örgütlü olduğu iş yerlerinde ortadan kaldırma amacıyla, "Sosyal Hizmetler Sektöründe Nitel Bir Araştırma ve Mobbingle Mücadele Rehberi" hazırladı.

Öz Sağlık-İş Sendikası, çalışanlara yönelik psikolojik şiddet olarak nitelendirilen mobbing ile mücadele konusunda üyelerini ve çalışanları bilgilendirici yayınlara yoğunlaştı.

Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca desteklenen "Sosyal Hizmetler Sektöründe Psikolojik Tacizin (Mobbing) Ortadan Kaldırılması ve Önlenmesi Projesi" kapsamındaki çalışmalarını "Sosyal Hizmetler Sektöründe Nitel Bir Araştırma ve Mobbingle Mücadele Rehberi" adıyla kitaplaştırdı.

Sosyal hizmet işçileri, iş yeri sendika temsilcileri ve kurum yöneticileriyle yapılan eğitim, mülakat ve röportajlarla oluşturulan kitap, özellikle sosyal hizmet işçilerinin çalışma hayatında karşılaşabilecekleri mobbing kapsamındaki tutum ve davranışlar ile bunlarla nasıl mücadele edilebileceğine ilişkin yöntemleri kapsıyor.

Kitaplar ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek

Mobbing ile mücadele kapsamında Mobbing Eğitim Yardım ve Araştırma Derneği (MEYAD) ile de iş birliği yapan Sendika, ayrıca "Tüm Yönleriyle Mobbing ve Siber Mobbing ile Mücadele" adlı bir kitap daha yayımladı.

Kitapta, çalışma hayatında yaşanan psikolojik şiddetin yanı sıra, dünyada ve Türkiye'deki örnekler ile ilgili yargı ve kurum kararları ve içtihatların yanı sıra mobbing ile mücadele yöntemleri ve eğitim içeriklerine yer verildi.

Öz Sağlık-İş Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ÖZ-SAM) çalışmaları sonucu yayımlanan iki kitap, Türkiye genelinde ilgili kurum ve kuruluşların idarecileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarına gönderilecek.