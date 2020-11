Öz Taşıma İş Sendikası 8. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Biz, başka sendikalara üye işçileri kendi sendikamıza üye yapma kolaylığı yerine, örgütsüz işçileri sendikalı yapmanın zorluğunu seçtik. Sendikamız, kısa sürede sahip olduğu 22 bine yakın üyeyle sendikal hayatta önemli bir örgütlenme başarısına imza attı." dedi.

Toruntay, sendikasının 8. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sendika genel merkezinde düzenlenen programda, Öz Taşıma-İş Sendikasının 21 Kasım 2012'de Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı olarak "Taşımacılık" iş kolunda kurulduğunu söyledi.

"Taşımacılık" iş kolunda 100 bin civarında sendikalı çalışan bulunduğunu belirten Toruntay, sendikalı bu çalışanların 22 bine yakının Öz Taşıma-İş üyesi olduğunu vurguladı.

Toruntay, 8 yıl gibi kısa bir sürede ulaştıkları üye sayısının önemli bir başarı olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Hiçbir üyemiz bize iş kolumuzdaki diğer sendikalardan geçmedi. Biz, başka sendikalara üye işçileri kendi sendikamıza üye yapma kolaylığı yerine, örgütsüz işçileri sendikalı yapmanın zorluğunu seçtik. Bu konuda emek, çaba ve özveri gösterdik. Sendikamız kısa sürede sahip olduğu 22 bine yakın üyeyle sendikal hayatta önemli bir örgütlenme başarısına imza attı."

Çalışmalarını sosyal sendikacılık ilkesiyle sürdürdüklerini ve bu konuda birçok sendikaya örnek olduklarını ifade eden Toruntay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öz Taşıma İş Sendikası sadece toplu iş sözleşmesi dönemlerinde ortaya çıkan ve sözleşme imzalayan bir sendika değil. İyi günde, kötü günde üyelerinin yanında olan güçlü bir sendika.

8 yıldır üyelerimizin düğünlerinde ve çocuklarının sünnet düğünlerinde 4 bin 970 adet çeyrek ve gram altın armağan ettik. Farklı sebeplerle ihtiyacı olan 110 üyemize toplam 200 bin lirayı bulan nakit yardımında bulunduk. Üyelerimizin tamamına her yıl, ferdi kaza poliçesi yaptık. Tüm üyelerimize, her Ramazan ve Kurban bayramlarında kolonya, şeker ve lokum ikramı, yeni yılda yılbaşı hediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise kadın üyelerimize çeşitli hediyelerimizi takdim ettik. Üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına toplam 2 milyon 65 bin lira burs vererek eğitime olan katkımızı gösterdik. Türkiye genelinde, üyelerimiz arasında test sonucu pozitif çıkıp karantinada olan üyelerin ev adreslerine kadar gıda kolisi yardımında bulunuyoruz. Şimdiye kadar bin 950 üyemize gıda kolisi yardımında bulunduk ve her geçen gün bu sayı artıyor. Sosyal bir sendikayız ve sosyal sendikacılığımızı devam ettireceğiz."

"Verdiğimiz emeğe, harcadığımız zamana yazık olmadı mı?"

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda ve yerel yönetimlerde taşeronlar yanında çalışan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel yönetim şirketlerinin sürekli işçi kadrolarına geçirildiğini anımsatan Toruntay, taşeron işçilerin kadroya alınma süreçlerinde büyük çaba ve katkılarının olduğunu söyledi.

Toruntay, kadroya alınan işçilerin ilk örgütlendikleri iş kollarından farklı iş kollarına geçişine yol açan düzenlemeye karşı çıktıklarını hatırlatarak, "Başta Hak-İş Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalar olmak üzere birçok sendikanın senelerce verdikleri emeklere, harcadıkları zamanlara yazık olmadı mı? Birçok sendika pusuya yatmış gibi hiç yüzlerine dönüp bakmadıkları işçilerin kapısına seneler sonra birçok yalanla gitmedi mi? KHK kapsamında çalışanlar üzerinden yaşanan vaka, tek bir ifade ile fırsatçılık ve emek sömürmektir." değerlendirmesinde bulundu.