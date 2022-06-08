Özalp Aile Destek Merkezinden yılsonu kermesi

Kursiyerlerin hazırladığı ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını ifade eden ADEM Proje Koordinatörü Seven Ertaş, "Kadınlarımız el nakışları, iğne oyaları, rölyefler, tel kırma, ahşap boyama, yöresel kıyafetler ve işleme gibi onlarca farklı tarzda yapılmış adeta sanat eserlerine imza attılar. Kermeste satılan ürünlerden gelen gelir kursiyerlerimize verilmektedir." diye konuştu.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Halk Eğitim Müdürü Sami Yıldırımçakar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Zengin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Özalp, Güncel, Son Dakika

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