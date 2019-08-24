Son Dakika Haberleri: Özalp Kaymakamı Vardar, vatandaşlarla vedalaştı
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Özalp Kaymakamı Vardar, vatandaşlarla vedalaştı

28 dakika önce

Erzurum'un Köprüköy ilçesine atanan Van'ın Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, vatandaşlarla vedalaştı.

Özalp Kaymakamı Vardar, vatandaşlarla vedalaştı, System.String[]

Erzurum'un Köprüköy ilçesine atanan Van'ın Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, vatandaşlarla vedalaştı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vardar, görev yaptığı üç yılda ilçede önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitim, sağlık, sosyal yardımlaşma ve sanat alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Vardar, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Vardar, ardından kurum amirleri ve vatandaşlarla vedalaşarak helallik istedi.

Erzurum, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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