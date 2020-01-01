Özalp'ta öğrenciler Kaymakam Çelik'le röportaj yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp'ta öğrenciler Kaymakam Çelik'le röportaj yaptı - Son Dakika

Özalp'ta öğrenciler Kaymakam Çelik'le röportaj yaptı

6 saat önce

Özalp'ta öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'i ziyaret ederek iklim değişikliği konusunda röportaj yaptı.

Özalp'ta öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'i ziyaret ederek iklim değişikliği konusunda röportaj yaptı.

Öğrenciler, iklim değişikliklerinin sebeplerini öğretmek ve proje sayesinde insanlarda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce okulun ve öğrencinin dahil olduğu eTwinning projesi "İklim Değişikliğine Dur De! (Stop Climate Change)" kapsamında Oymalı Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri Kaymakam Çelik'i makamında ziyaret etti.

Çelik'e "İklim değişikliği nedir?", "İklim değişikliğinin sebepleri nelerdir?", "İklim değişikliği sonuçları nelerdir?", "İklim değişikliğini önlemek için neler yapılmalıdır?" konularında sorular yönelten öğrenciler, verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerle iklim değişikliğine karşı yaptıkları çalışmaları ortak platformda dünyaya tanıttıklarını ifade eden İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Kübra Küçüker, "İklim değişikliği hakkında toplumsal farkındalık uyandırmak ve sesimizi daha fazla insana duyurabilmek adına sayın Kaymakamımız ile röportaj çalışmamızı yaptık. Her ay farklı etkinliklerimiz olacak." dedi.

Özalp'ta öğrenciler Kaymakam Çelik'le röportaj yaptı

Abdulkadir Çelik, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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