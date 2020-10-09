Özalp'ta okullara boya ve malzeme desteği - Son Dakika

Van'ın Özalp Belediyesi, eğitime destek amacıyla okullara boya ve onarım malzemesi yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki 74 okuldaki onarım çalışmalarına boya ve malzemesi desteği verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Okullarımızın eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim almalarının sağlanması adına belediye olarak okullarımıza destek olduk. Okullarımızın her zaman yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Yurğun da "Okul idaresi, öğretmenler ve velilerimizle bir araya gelerek okulumuzu baştan sona kendimiz boyadık. Okulumuzun eksiklerini bu süreçte tamamlıyoruz. İnşallah pandemi süreci en kısa sürede biter biz de öğrencilerimize kavuşuruz." dedi.