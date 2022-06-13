Edinilen bilgiye göre, kaza, Özalp-Van karayolunun 15. kilometresindeki Mollahasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.M.T., yönetimindeki 65 ABC 048 plakalı Toyota marka otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü M.M.T. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılarak ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Özalp'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.