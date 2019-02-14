Özalp'te Öğrencilere Kitap Yardımı

Van
'ın Özalp
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 500 öğrenciye kitap desteğinde bulunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünün iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlık kitapları dağıtıldı.
SYDV Müdürü Abdullah Zengin, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine destek amaçlı kitap dağıtıldığını söyledi.
Kitapların kaymakamlıkça temin edildiğini belirten Zengin, şöyle dedi:
"İlçe genelinde eğitim gören bin 500 öğrencimize soru bankası niteliğinde liselere hazırlık ve üniversiteye hazırlık kaynak kitabı alımı yapılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu kitaplar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla ilçeye bağlı mahallelerde ve merkezde eğitim veren ortaokul son sınıf öğrencilerine ve lise son sınıf öğrencilerine dağıtımı yapıldı."
Lise öğrencilerine matematik, Türkçe, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya soru bankası ile konu anlatımlı kitaplar verildiğini dile getiren Zengin, "Tek temennimiz inşallah öğrencilerimiz bu kitaplarla güzel fen liseleri ve güzel üniversiteleri kazanmasıdır. Kitapların öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.