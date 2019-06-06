Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi
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Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi

1 saat önce

- Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildiİSTANBUL - Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi.

- Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi
İSTANBUL - Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, yükselen grafiğiyle de Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne aday gösterildi. Bundesliga'nın resmi internet sitesinden gerçekleştirilen oylamada rakipleri Borussia Dortmund'tan Achraf Hakimi, Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Fortuna Düsseldorf'dan Dodi Lukebakio, Stuttgart'tan takım arkadaşı Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Evan Ndicka ve Nürnberg'den Matheus Pereira'yı geride bırakan Ozan, 'Yılın Çaylağı' seçilmeyi başardı.
Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla toplamda 17 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.
Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:39 Kaynak: İHA
Ozan Kabak, Spor
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