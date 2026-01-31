Özbalta: 15 Hafta Çok Sayıda Final Maçı Oynayacağız

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, önlerinde çok uzun bir yol olduğunu belirterek, "Önümüzde 15 hafta var ve çok sayıda final maçı oynayacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sarıyerspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, erken bir gol bularak oyuna iyi başladık belirterek, "Ondan sonraki bölümde, devreye girerken saydım, tam 5 net pozisyonumuz vardı. Ama maç içinde gol kaçırdıkça biraz oyundan düşmeye başladık. Çünkü pozisyonlar çok netti. İkinciyi kaçırdık, üçüncüyü, dördüncüyü derken bu gibi durumlarda zihinsel olarak daha güçlü kalabilmeliyiz. Mental açıdan daha sağlıklı düşünebilmeliyiz. O pozisyonlarda atamadığımızda, yapabileceğimize biraz daha fazla inanmalı ve bunun üzerine gitmeliyiz. O anlamda biraz "acaba ne oluyor" dedik. Oyuncular net 5 pozisyon kaçırınca devreye girdik" diye konuştu.

"Final gibi maçlar oynayacağız"

Sarıyer'in ikinci yarıya iyi başladığını ifade eden Özbalta, "Yedikleri erken golün şokunu üzerlerinden atıp, top oynamak istediler. En azından buradan 1 puan çıkarma düşüncesindeydiler. Zaten o dakikadan sonra kaybedecek bir şeyleri kalmıyor. Çünkü kritik bir yerdeler. 10-15. dakikadan sonra eğer oyun o şekilde devam etseydi, sahadaki diziliş anlamında değişikliğe gidecektim. Ama ondan sonra oyuncular toparlandı. Tam toparlandılar dediğimiz noktadan 2-3 dakika sonra golü bulduk. Orada bir rahatlama oldu. Oyun ciddiyeti anlamında devam ettik ama zihinsel olarak rahatladılar. Önümüzdeki günlerde çok sık maç oynayacağız ve haftada 3 müsabaka oynayacağımız bir sürece giriyoruz. Hem oyuncuları korumak adına hem de diğer oyunculara şans vermek adına değişiklikler yaptık. Onlar da çok ciddi çalışıyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu anlamda onları da değerlendirdik ve diziliş değişikliğine gittik. Sonrasında üçüncü golü bulduk ve dördüncü golü de bulduk. Tertemiz bir müsabaka oldu. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Taraftarlarımız geçen haftadan cezalı oldukları için gelemediler. Az sayıda taraftar vardı ama ellerinden geldiğince bizi desteklediler. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Galibiyet onlara ve şehrimize armağan olsun. Şunu tekrar hatırlatmak istiyorum; gerçekten çok uzun bir yol var. Önümüzde 15 hafta var ve çok sayıda final maçı oynayacağız. Hepimizin, oyuncuların, kulüp yönetiminin, başkanımızın ve en önemlisi taraftarlarımızın zihinsel gücü çok üst seviyede olmalı. Sakin kalabilmeliyiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM