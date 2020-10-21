Özbalta: "Oyuncularım aslanlar gibi mücadele ettiler" - Son Dakika

Özbalta: "Oyuncularım aslanlar gibi mücadele ettiler"

21.10.2020 17:42
Özbalta:

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 1-1 berabere kaldıkları Ergene Velimeşespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularım aslanlar gibi mücadele ettiler.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 1-1 berabere kaldıkları Ergene Velimeşespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularım aslanlar gibi mücadele ettiler. Tabi bu şekilde bir oyunla karşılaşacağımızı biliyorduk ama bu kadar olacağını bazen tahmin edemiyorsunuz" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Manisa FK, sahasında karşı karşıya geldiği Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı. Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Özbalta, "Kaybettiğimiz 2 önemli puan var. Bu gibi maçların yarın sana ne getireceğini hiç bilemezsin. Oyuncularım aslanlar gibi mücadele ettiler. Tabi bu şekilde bir oyunla karşılaşacağımızı biliyorduk ama bu kadar olacağını bazen tahmin edemiyorsunuz. Tabi ki Manisa FK'nın bir gücü var, oyuncularının bir kalitesi var. Rakip takım sana kalesini açacak diye bir şey yok ama futbol adına, onların adına biraz üzüldüm. 1 puan onlara ne katar bilemiyorum. Rakip takımın neler yapacağından ziyade bizim sahada neler yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Bugün oyuncularımdan her anlamda memnunum. Pozisyonlarımız da var. Dünyadaki futbola baktığımız zaman en zor şey kapanan, 8 veya 9 tane oyuncuyla 18'in içine kapanan takımlara karşı açmaktır. Ona rağmen ilk yarıda ve ikinci yarıda pozisyonlarımız var. İstikrar çok önemli. Bu gibi maçlar oyuncuların zihinsel anlamda güçlü olabilmeleri adına bir işaret. Sezon sonuna kadar geldiğimizde insanlar bunun ne kadar önemli 1 puan olduğunu görecek. Velimeşe maçında kaybettiğimiz 2 puan değil de neler kazandığımızı herkes görecek. Tabi ki 5'te 5 yaparak gelmiştik, kazanmak istiyorduk. Oyuncularım çok daha başka şeyler kazandı. Bunun da görülebilmesi için gereken tek şey zaman" dedi. - MANİSA

Özbalta: Oyuncularım aslanlar gibi mücadele ettiler

Türkiye Futbol Federasyonu, Ergene, Serkan, Manisa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özbalta: 'Oyuncularım aslanlar gibi mücadele ettiler' - Son Dakika Spor

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