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Özbekistan'a, Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon doz ulaştı - Son Dakika

Özbekistan'a, Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon doz ulaştı

30.07.2021 15:17
Özbekistan'a, Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon doz ulaştı, System.String[]

Özbekistan, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon 60 doz teslim aldı.

Özbekistan, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon 60 doz teslim aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD hükümetinin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Özbekistan hükümetine sağladığı Moderna aşısından 3 milyon 60 dozun uçakla Taşkent'e ulaştığı bildirildi.

Özbekistan'a son 4 ayda Çin üretimi "ZF2001" aşısından 8 milyon 500 bin doz, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 710 bin doz, Rus üretimi Sputnik V aşısından da 370 bin doz getirildiği hatırlatılan açıklamada, böylece ülkeye getirilen aşı miktarının son aşıyla birlikte toplam 12 milyon 580 bin 60 doza ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca son 24 saatte ülkede 213 bin 278 doz aşının uygulanmasıyla yapılan toplam aşı dozunun 7 milyon 195 bin 709'a çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 546 kişide zatürre, 897 kişide de virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 128 bin 403'e, virüs tespit edilen 650 hastanın taburcu edilmesiyle virüsten iyileşenlerin sayısının 122 bin 368'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin vefat etmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 866 olduğu aktarıldı.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede 1 Kasım'a kadar ülke ahalisinin yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor. Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Özbekistan'a, Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon doz ulaştı
Özbekistan'a, Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon doz ulaştı
Özbekistan'a, Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon doz ulaştı
Özbekistan'a, Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon doz ulaştı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'a, Kovid-19'a karşı ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 3 milyon doz ulaştı - Son Dakika


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