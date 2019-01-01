Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Yalçın Topçu'ya Özel Hediye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Özbekistan-Türkiye ilişkilerindeki katkısı nedeniyle verilen hediyeler için Özbekistan Ankara Büyükelçiliğinde ödül töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Özbekistan-Türkiye ilişkilerindeki katkısı nedeniyle verilen hediyeler için Özbekistan Ankara Büyükelçiliğinde ödül töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Özbekistan-Türkiye ilişkilerindeki katkısı nedeniyle takdim edilen hediyeler için Özbekistan Ankara Büyükelçiliğinde ödül töreni düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev adına hediyeleri Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev takdim etti.



"Biz mesafeleri uzak olan, ayrı beşiklerde büyümüş öz kardeşleriz"



Topçu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e saygı ve şükranlarının arz edilmesini rica ederek "Özbekistan bizim ata evimizdir. Türk-İslam medeniyetinin ana rahmi olan Özbekistan Biruni, İbni Sina, Ali Kuşçu, Uluğ Bey gibi insanlığa faydalı olmuş bilim insanlarının yetiştiği yerdir. İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tırmizi, Bahauddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimizi, iman ve gönül dünyamıza bu topraklar hediye etmiştir.Özbekistan ve Özbek kardeşlerimizle gönlümüz, dilimiz, dinimiz, kanımız, canımız birdir. Biz mesafeleri uzak olan ayrı beşiklerde büyümüş, ama aynı ana ve babadan olma, kıblesi bir olan öz kardeşleriz. Bu gerçek Türkiye ve Özbekistan'ın paha biçilmez yaradılış hakikati ile ilgili ilahi bir öz sermayedir" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanlarımızın kardeşlik ilişkilerini gururla ve büyük bir sevinçle izliyoruz"



Topçu, "Çok şükür bu gün hem Türkiye hem Özbekistan çok daha güçlü iki hür ve müstakil ülkedir. Ülkelerimizin idare eden Cumhurbaşkanlarımızın kardeşlik ilişkilerini, iki devletin ilişkilerinde çok önemli ilerlemelerin kaydedildiğini gururla ve büyük bir sevinçle izliyoruz. İki kardeş ülke arasında ihdas edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ekonomiden savunma sanayisine, çevreden enerjiye, tarımdan turizme kadar her alanda işbirliğini daha da güçlendirecek" dedi.



"Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in vize muafiyeti kararı kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmiştir"



"Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulaması kararı kardeşlik bağlarını her anlamda daha da güçlendirmiştir" diyen Topçu, "Özbekistan'a gelen Türk vatandaşlarının sayısının yüzde 50 arttığını biliyoruz. Türk Hava Yolları Semerkant seferlerini başlattı ve Taşkent seferlerini artırdı. Ülkelerimiz arasında hava seferleri sayısı haftalık 25'e çıktı. Bütün bu ilişkiler Taşkent ve Ankara'nın faydasına olacağı kadar bölgenin ve dünyanında faydasına olacaktır.İki kardeş ülkenin birlikteliği Pekin'den Vaşington'a, Moskova'dan Londra'ya bütün dünya başkentlerine barış refah ve esenlik olarak yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Büyükelçi Azamhocayev'e teşekkürlerini yineleyen Topçu, "2019 yılının şahsınıza, sevdiklerinize, ülkelerimiz ve milletimize, Türk-İslam alemine, insanlığa barış, refah ve esenlik getirmesini diliyor, tekrar şahsınızda Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e en kalbi duygularımla minnet, şükran ve saygılarımı arz ediyorum. Ömürleri sağlıklı ve uzun, nüfuzları keskin, yıldızları parlak olsun inşallah" temennisinde bulundu.



Hediye takdiminde konuşan Büyükelçi Alişer Azamhocayev, "Bu sene EkoAvrasya Ödülleri töreninde Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev'e verilen EkoAvrasya Hizmet Ödülü'nü Cumhurbaşkanımız adına ben sizin elinizden almıştım. Kendileri bu anlamlı ödülden çok memnun oldular ve Türk-Özbek kardeşliğinin ve Erdoğan- Mirziyoyev dostluğunun bir nişanesi olarak bizzat size bir teşekkür armağanı gönderdiler. Ben de Cumhurbaşkanımızın gönderdiği teşekkürlerini ve hediyelerini size takdim etmekten ötürü şeref duydum" dedi. - ANKARA

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