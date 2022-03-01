Özbekistan'da bu yılın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan'da bu yılın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

01.03.2022 11:20
Özbekistan'da bu yılın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Özbekistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı yıl başından bu yana tespit edilen en düşük seviyeye geriledi.

Özbekistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı yıl başından bu yana tespit edilen en düşük seviyeye geriledi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 96 vaka, yıl başından beri belirlenen en düşük günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 236 bin 501'e çıktığı ülkede, 178 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 233 bin 96'ya yükseldi. Son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1636 oldu.

Ayrıca son 24 saatte 120 bin 498 doz aşı uygulanan ülkede, yapılan aşı 45 milyon 899 bin doza ulaştı.

1 Nisan 2021'den itibaren aşı uygulamasına başlanılan ülkede, şimdiye kadar aşılanması öngörülen nüfusun yüzde 72,4'üne aşı yapıldı.

Ülkede Moderna, Pfizer/BioNTech, Vaxzevria, Rus üretimi Sputnik V, Çin'in Sinovac ve "ZF2001" aşıları kullanılıyor.

YORUMLAR
500
Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya üzerinden tahliye ediyor Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya üzerinden tahliye ediyor Özbekistan: Tüm anlaşmazlık ve gerginlikler uluslararası hukuk temelinde çözülmeli Özbekistan: Tüm anlaşmazlık ve gerginlikler uluslararası hukuk temelinde çözülmeli

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da bu yılın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Özbekistan'da bu yılın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement