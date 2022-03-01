Özbekistan'da bu yılın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Özbekistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı yıl başından bu yana tespit edilen en düşük seviyeye geriledi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 96 vaka, yıl başından beri belirlenen en düşük günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 236 bin 501'e çıktığı ülkede, 178 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 233 bin 96'ya yükseldi. Son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1636 oldu.

Ayrıca son 24 saatte 120 bin 498 doz aşı uygulanan ülkede, yapılan aşı 45 milyon 899 bin doza ulaştı.

1 Nisan 2021'den itibaren aşı uygulamasına başlanılan ülkede, şimdiye kadar aşılanması öngörülen nüfusun yüzde 72,4'üne aşı yapıldı.

Ülkede Moderna, Pfizer/BioNTech, Vaxzevria, Rus üretimi Sputnik V, Çin'in Sinovac ve "ZF2001" aşıları kullanılıyor.