Özbekistan'da Teknopark İstanbul'un şubesi olan "Talent Hub" kuluçka merkezi kurulacak - Son Dakika

Özbekistan'da Teknopark İstanbul'un şubesi olan "Talent Hub" kuluçka merkezi kurulacak

05.11.2020 14:09

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Teknopark İstanbul'un şubesi olan "Talent Hub" kuluçka merkezi kurulacak.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Teknopark İstanbul'un şubesi olan "Talent Hub" kuluçka merkezi kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardımcısı Aybek Narınbayev'in katılımıyla video konferans yöntemiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı arasında Taşkent'te Teknopark İstanbul'un şubesi olan "Talent Hub" kuluçka merkezinin kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokolü Narınbayev ve Atay dijital olarak imzaladı.

İmza töreni öncesinde konuşan Narınbayev, Türkiye'nin, ülkesinin önemli stratejik ortaklarından olduğunu kaydederek Türkiye-Özbekistan ilişkilerine çok önem verdiklerini belirtti.

Narınbayev, Temmuz 2019'da Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı heyetinin Teknopark İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında taraflar arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı anlayış memorandumu imzalandığını ve Teknopark İstanbul'un Taşkent'te şubesinin kurulması konusunda mutabık kalındığını anımsattı.

Yeni kurulacak merkez için gereken tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Narınbayev, bu merkezin ülkede yenilikçi teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Narınbayev ayrıca Taşkent'te, Özbek-Türk Teknoparkı'nın kurulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Atay da Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, sahip olduğu insan kaynağı ve ekonomik potansiyeliyle bölgesel barış ve istikrar için önemli bir konumda olan Özbekistan'la iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Ülkenin her köşesini geliştiren, aynı zamanda üretmek ve kazanmak isteyen herkese, aradığı fırsatı sunacak bu kuluçka merkezinin özgün fikirler geliştiren, çalışan ve üreten herkesin ihtiyacı olan bir yer haline geleceğini vurgulayan Atay, bu merkezin sahip oldukları medeniyet miraslarını teknoloji boyutunda yeniden ayağa kaldırmak isteyen herkese aradığı fırsatı sağlayacağını ifade etti.

Atay, "Kurulacak olan kuluçka merkezi, kardeş Özbekistan'daki ilk teknoloji geliştirme merkezi olma özelliğini taşıması nedeniyle inovasyon alanındaki gelişmelere katkı sağlayacak önemli bir yapı taşı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, son teknolojiye uyumlu olarak geliştirdiği araçlar ile modern insan kaynakları uygulamalarını Özbekistan'daki genç yeteneklere aktarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamında insan kaynakları alanında eğitim, seminer ve faaliyetler düzenleyecektir" dedi.

"Özbekistan'ın zeki ve yetenekli gençleriyle her türlü bilgi ve deneyimlerimizi bölüşmeye hazırız"

Yerebakan da Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilgi ve deneyimlerini Özbekistan bilim camiası ile paylaşmaya imkan verecek bu değerli adımın, iki ülke arasındaki kardeşliğin daha da pekişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Yerebakan, Türkiye'de 85 teknopark ve 1500'e yakın Ar-Ge ve tasarım merkezinin faaliyet yaptığını, bu merkezlerde 100 bini aşkın araştırmacı personelin çalıştığını ifade etti. Bu teknokentlerden biri olan Teknopark İstanbul'da halen 250 bin metrekare kapalı alanda 6 binden fazla nitelikli personel ile yüksek teknoloji üreten 328 şirket ve 100'ü aşkın girişimci grubun faaliyet gösterdiğini aktardı.

Teknopark İstanbul olarak Özbekistan'ın yenilikçi teknolojiler konusunda öncelik verdiği tüm alanlarda katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Yerebakan, "Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak, ata yurdu Özbekistan'ın zeki ve yetenekli gençlerine, inovasyon yolculuklarında Talent Hub kuluçka merkezi üzerinden her türlü bilgi ve deneyimlerimizi bölüşmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Özbekistan'da Teknopark İstanbul'un şubesi olan Talent Hub kuluçka merkezi kurulacak
Özbekistan'da Teknopark İstanbul'un şubesi olan Talent Hub kuluçka merkezi kurulacak
Özbekistan'da Teknopark İstanbul'un şubesi olan Talent Hub kuluçka merkezi kurulacak
Özbekistan'da Teknopark İstanbul'un şubesi olan Talent Hub kuluçka merkezi kurulacak

Yönetim Kurulu, Özbekistan, İstanbul, Taşkent, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Teknopark İstanbul'un şubesi olan 'Talent Hub' kuluçka merkezi kurulacak - Son Dakika


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