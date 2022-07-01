Özbekistan'da "yanlış anlaşılan" anayasa değişikliği önerisi protestolara neden oldu - Son Dakika
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Özbekistan'da "yanlış anlaşılan" anayasa değişikliği önerisi protestolara neden oldu

01.07.2022 22:48
Özbekistan'da "yanlış anlaşılan" anayasa değişikliği önerisi protestolara neden oldu

Özbekistan'da anayasada yapılması öngörülen değişiklikler Karakalpakistan bölgesinde protestolara neden oldu.

Özbekistan'da anayasada yapılması öngörülen değişiklikler Karakalpakistan bölgesinde protestolara neden oldu.

Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrinde, ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaşın protesto gösterisi düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, "şehir merkezinde toplanan bir vatandaşın Özbekistan anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri yanlış yorumlaması sonucunda protesto gösterilerinin düzenlendiği" aktarıldı. Kamu düzeninin ihlali ve protestocuların çeşitli ihlallerde bulunması ihtimaline karşı emniyet birimlerinin önlem aldığı vurgulandı.

Açıklamada, şu anda kamu düzeninin sağlandığı, hukuk ihlallerinin önlenmesi ve tüm itirazların kurulu düzende değerlendirilmesi konusunda vatandaşların bilgilendirildiği belirtildi.

Görgü tanıkları da kent merkezinde protesto düzenleyenlerin dağılmaya başladığını, Karakalpakstan Yüksek Konseyi Başkanı Murat Kamolov'un bir araya geldiği protestoculara seslendiğini aktardı.

Göstericilerin, Karakalpakistan'ın statüsü ile ilgili maddelerin değiştirilmesini protesto ettiği öğrenildi.

Özbekistan'da son dönemde ülke anayasasında cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması ile bazı yetkilerinin parlamentoya devredilmesi, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesiyle ilgili bazı teklifler kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 'yanlış anlaşılan' anayasa değişikliği önerisi protestolara neden oldu - Son Dakika

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