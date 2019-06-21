Özcan'dan Müftü Veysel Işıldar'a ziyaret
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve beraberindeki heyet Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan
ve beraberindeki heyet Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Malatya ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan Müftü Işıldar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, MTB olarak Malatya Müftülünün her zaman yanında olduklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, "Ramazan Özcan ve heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
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