Özcan, Kayısının gelişim sürecini anlattı - Son Dakika

Özcan, Kayısının gelişim sürecini anlattı

22.03.2021 16:21
Özcan, Kayısının gelişim sürecini anlattı, System.String[]

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan Kayısının gelişim sürecini misafirlere anlattı.

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan Kayısının gelişim sürecini misafirlere anlattı.

Kentin turizm ve yemek kültürünü tanıtma amacıyla düzenlenen 'Kayısı Çiçeği Festivali' programı kapsamında Kayısının gelişim serüveni ve sofraya ulaşana kadar geçen sürecini Malatya Ticaret Borsası Ramazan Özcan anlattı.

Eski Şire Pazarında gerçekleştirilen programda Kuru Kayısı, Kayısı ürünleri ve Malatya'ya has diğer kuru meyve gruplarının tanıtımı gerçekleştirildi. Kayısının sofralara çiftçinin alın teri ulaştığını kaydeden Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan," Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının olduğu ve 50 bini aşkın ailenin geçimini sağladığı Malatya, Dünya Kayısı Başkentidir. Kaysı üretiminde çiftçilerimiz bin bir zorluklarla hasat dönemini devam ettiriyor. Kayısı çuvala girene kadar üreticinin riskleri devam ediyor. Kısacası kayısı alın teri ile sofralara ulaşıyor" dedi.

Kayısının daldan sofraya ulaşan hikayesini anlatan Özcan, "Kayısı ağacı şuan içinde bulunduğumuz ve şenliğimizin ana teması olan çiçeklenme dönemi ile serüvenine başlıyor. Bu süreç içerisinde Mart ayında Don riski ve Nisan sonuna kadar yağışların verebileceği hasar riskini atlattıktan sonra çağla dediğimiz kayısı meyvesinin ilk evresine ulaşıyor. Haziran aynın ilk haftalarında düşük rakımlı bölgelerde meyve hasadı başlayarak, yüksek rakımlı bölgelerde Ağustos ayının sonlarına kadar devam ediyor. Kayısı meyvesinin hasadı yapılırken Kuru Meyve grubunda 2 ana ürün elde ediliyor. Bunlar Kükürtlemiş Kayısı ve Gün kurusu olarak tabir edilen Natural Kayısıdır" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Özcan, Kayısının gelişim sürecini anlattı
Özcan, Kayısının gelişim sürecini anlattı

Ramazan Özcan, Ticaret, Malatya, Borsa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özcan, Kayısının gelişim sürecini anlattı - Son Dakika


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