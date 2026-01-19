Özdağ: 2027'deki Seçimler Hesap Soracak

(SAKARYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, muhtemelen Kasım 2027'de erken seçim yapılacağını belirterek, "2027'de büyük zamlar yaparak milletin geçtiğimiz 9 senede yaşadığı fakirleşmeyi unutacağını umuyorlar. Ama bu millet son sene vereceğiniz zamlara, iktidarın vereceği zamlara kanmayacak ve bu 9 senenin hesabını sandıkta soracak" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Sakarya İl Başkanlığı'nda yapılan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye 9 seneden bu yana devam eden ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Artık buna ekonomik kriz değil, buhran dememiz gerekiyor ve ne yazık ki bu 9 sene içerisinde sabit gelirlilerin, esnafın, iş adamının, devlet memurunun 16 milyon 800 bine sayıları ulaşan emekli, dul, yetimlerin, asgari ücretlilerin milli gelirden aldığı pay her geçen gün azalıyor ve fakirleşiyorlar. Toplumun aşağı yukarı yüzde 85'i fakirleşirken küçük bir azınlık ise zenginleşmeye devam ediyor ve bu küçük azınlığın milli gelirden aldığı pay, sürekli artıyor" ifadesini kullandı.

"2027 Kasım muhtemelen erken seçim tarihi olacak"

Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Özetle arkadaşlar, 61 bin liralık parfüm alanlar, 10 bin liralık parfüm alanlar harcamada sıkıntı içinde değiller. Çünkü o küçük azınlık, büyük bir çoğunluk fakirleşirken, yoksullaşırken, hak ettiğini alamazken, haksız bir kazançla zenginleşmeye devam ediyor. Bugünkü ekonomik sistemin sürdürülmesi mümkün değil. Ancak iktidarın da en ufak bir hamlesinin olmadığını, 2026 içerisinde fakirleşmeyi aşacak, istihdam yaratacak bir girişim içerisinde olmadığını biliyoruz. 2027 yılı Kasım'ı muhtemelen erken seçim tarihi olacak ve 2027'de büyük zamlar yaparak milletin geçtiğimiz 9 senede yaşadığı fakirleşmeyi unutacağını umuyorlar. Ama bu millet son sene vereceğiniz zamlara, iktidarın vereceği zamlara kanmayacak ve bu 9 senenin hesabını sandıkta soracak.

Tabii bu ekonomik krizle birlikte ülkemizin başında bir organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar belası da var. Avrupa'da organize suç örgütleri sıralamasında ülkemiz ne yazık ki 1'inci sırada, eğitimde 1'inci sırada olmalıydı, organize suçta değil. Dünyada 14'üncü sırada. Organize suçtan, uyuşturucu ve sanal kumardan 200 milyar dolara yakın bir kara para ekonomisi oluşmuş durumda. Bu, Türk milletine karşı bir dolaylı saldırının, bir sessiz savaşın sürdürüldüğünü gösteriyor. Zafer Partisi dışında bu büyük saldırıya karşı Türk milletini, Türk gençliğini koruyacak hiçbir partinin projesi yok. Zafer Partisi ise kurulduğu günden bu yana Tertemiz Türkiye Projesiyle uyuşturucu ve sanal kumar çetelerinin nasıl tasfiye edileceğini ortaya koydu ve koymaya devam ediyor."

"Terörsüz Türkiye, terör örgütüyle pazarlık yapılarak olmaz"

Özdağ, bir soru üzerine, "Biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Terörsüz Türkiye, terör örgütüyle pazarlık yapılarak olmaz. Terörsüz Türkiye, terör örgütü yok edilerek olur. Terörsüz Türkiye, Abdullah Öcalan, Bese Hozat, Karayılan, Cemil Bayık muhatap alınarak, adam yerine konularak olmaz. Bunlar imha edilerek olur ve terörsüz Türkiye ancak Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli üniter devlet yapısı tahrip edilerek Türkiye çok uluslu ve ademi merkeziyetçi bir yapıya sürüklenerek değil, kuruluş felsefesi üzerinde yola devam edecek ve terörü ezecek tedbirleri alarak olur Zafer Partisi olarak ilk günden beri bunu savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz."