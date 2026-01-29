Özdağ'dan TUS Ücretine Sert Tepki - Son Dakika
Özdağ'dan TUS Ücretine Sert Tepki

29.01.2026 20:37
Selçuk Özdağ, 2026 TUS ücretinin 2.500 TL olmasını ekonomik kriz altında genç hekimlere haksız buldu.

(ANKARA)-Yeni Yol Grubu Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, 2026 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ücretinin 2.500 TL olarak belirlenmesine tepki göstererek," Bu fahiş fiyatlandırma şeffaflıktan uzaktır ve 'hizmet bedeli' adı altında adeta örtülü bir vergiye dönüşmüştür" dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu ücretin ekonomik kriz altında ezilen yeni mezun hekimler için ağır ve haksız bir yük olduğunu vurguladı.

Özdağ paylaşımında, "2026 TUS sınav ücretinin 2.500 TL olarak belirlenmesi, ekonomik kriz altında ezilen yeni mezun hekimlerimize ağır ve haksız bir yüktür" ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) de doğrudan çağrıda bulunan Özdağ, kurumun sunduğu hizmetin karşılığının ne olduğunun kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

ÖSYM'nin bir kamu kurumu olmasına rağmen kar odaklı bir yapıya dönüştüğünü ima eden Özdağ, paylaşımında şu soruları yöneltti: "ÖSYM'nin sunduğu 'hizmetin' karşılığı tam olarak nedir? Bir kitapçık ve optik formun maliyeti mi, yoksa bir kamu kurumunun kar odaklı bir 'tekel' haline dönüşmesi mi?"

Genç hekimlerin geleceğini belirleyen bir sınav üzerinden bu denli yüksek ücret talep edilmesini sert sözlerle eleştiren Özdağ, "Gençlerimizin geleceğini ölçen bir kurumun, onların cebindeki son kuruşa göz dikmesi ne akla ne de vicdana sığar" ifadelerine yer verdi.

Sınav ücretlerindeki artışın şeffaflıktan uzak olduğunu savunan Özdağ, "Bu fahiş fiyatlandırma şeffaflıktan uzaktır ve 'hizmet bedeli' adı altında adeta örtülü bir vergiye dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulundu. Kamu hizmetlerinin ticari bir anlayışla yürütülemeyeceğinin altını çizen Özdağ, "Kamu hizmeti kar kapısı değildir; ÖSYM derhal bu ticari yaklaşımdan vazgeçmelidir" dedi.

Açıklamasının sonunda konunun Meclis gündemine taşınacağını da duyuran Özdağ, TBMM çatısı altında sınav ücretlerinin sembolik rakamlara indirilmesi için gerekli önergeleri vereceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.