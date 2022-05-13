MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de Doğu Türkistanlılarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de Doğu Türkistanlılarla bir araya geldi

13.05.2022 10:39
MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de Doğu Türkistanlılarla bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, Kayseri'deki Doğu Türkistanlıların temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, Kayseri'deki Doğu Türkistanlıların temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsmail Özdemir ile MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetim kurulu üyeleri, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, onursal başkan Erkin Beğ Uygurtürk ve merhum Mehmet Cantürk'ün oğlu Kul Ahmet Cantürk ile bir araya geldi.

Özdemir toplantıda, Türkiye'de ve Kayseri'de ikamet eden Doğu Türkistanlıların yaşadığı sıkıntılar ve yaşanan gelişmelerle ilgili dernek temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, yaptığı konuşmada, Türklük ve Türkiye merkezli Doğu Türkistanlıların hakkaniyetle temsil edilmeleri konusunda gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Uygur Türkleri'nin kederlerinin kederleri, hüzünlerinin hüzünleri olduğunu dile getiren Özdemir, "Doğu Türkistanlı, kıymetli soydaşlarımız Uygur kardeşlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin sizlere selamlarını getirdim." ifadelerini kullandı.

MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de Doğu Türkistanlılarla bir araya geldi
MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de Doğu Türkistanlılarla bir araya geldi

YORUMLAR
500
'Sesi Görenler' ile genç milli futbolcular bir araya geldi 'Sesi Görenler' ile genç milli futbolcular bir araya geldi Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de Doğu Türkistanlılarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli
15:08 Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor
15:05 Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor
15:03 Fener'de Berke Özer gidiyor, Sinan Bolat geliyor
14:54 Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti
14:54 Yalnız Kurt'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak! Nizam kendisine verilen görevde başarılı olabilecek mi?
14:49 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e Corendon Airlines sponsor oldu
14:46 İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü
14:41 Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
14:39 Aziz dizisinde bu akşam neler olacak? Efnan, Adem ile nasıl bir yola girdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 15:31:47. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de Doğu Türkistanlılarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement