MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de Doğu Türkistanlılarla bir araya geldi - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, Kayseri'deki Doğu Türkistanlıların temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsmail Özdemir ile MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetim kurulu üyeleri, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, onursal başkan Erkin Beğ Uygurtürk ve merhum Mehmet Cantürk'ün oğlu Kul Ahmet Cantürk ile bir araya geldi.

Özdemir toplantıda, Türkiye'de ve Kayseri'de ikamet eden Doğu Türkistanlıların yaşadığı sıkıntılar ve yaşanan gelişmelerle ilgili dernek temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, yaptığı konuşmada, Türklük ve Türkiye merkezli Doğu Türkistanlıların hakkaniyetle temsil edilmeleri konusunda gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Uygur Türkleri'nin kederlerinin kederleri, hüzünlerinin hüzünleri olduğunu dile getiren Özdemir, "Doğu Türkistanlı, kıymetli soydaşlarımız Uygur kardeşlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin sizlere selamlarını getirdim." ifadelerini kullandı.