(Özel) Baharın müjdeleyicisi "İstanbulensis çiçeği" açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Baharın müjdeleyicisi 'İstanbulensis çiçeği' açtı - Son Dakika

(Özel) Baharın müjdeleyicisi "İstanbulensis çiçeği" açtı

6 saat önce

Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte İstanbulensis çiçeği Aydos Tepesi'nde açtı.

(Özel) Baharın müjdeleyicisi

Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte İstanbulensis çiçeği Aydos Tepesi'nde açtı. Dünyada sadece Aydos Tepesi'nde görülen çiçek, drone ile havadan görüntülendi.


Latince isminde İstanbul'un adını taşıyan tek çiçek olan İstanbulensis çiçeği baharı müjdeledi. Sultanbeyli Belediyesinin logosuna taşıyarak tanıttığı, adına uluslararası şiir festivali düzenlediği İstanbulensis çiçeği, Aydos Tepesi'nde açarak bahara 'merhaba' dedi. Aydos Tepesi'nde yetişen İstanbulensis çiçeği drone ile havadan da görüntülendi. Aydos Kalesi ve ormanlarında bulunan endemik bitkinin havadan görüntülenmesi ile eşsiz güzelliği ortaya çıktı.


Latince ismi Crocus Olivieri İstanbulensis olan "İstanbul çiğdemi" dünyada sadece Sultanbeyli Aydos Ormanı ve Ömerli Havzası'nda şubat-nisan ayları arasında açan endemik bir bitki. Sultanbeyli Belediyesi, hem vatandaşlarda çevresel duyarlılık algısı oluşturmak hem de bölge için bu ender bitki türünün korunmasına katkı sağlanması için İstanbul çiğdemini logosuna taşıdı. Fark edilmeden önce yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çiçek, o günden itibaren koruma altına alınıp üretimi yapılarak yok olmasının önüne geçildi. - İSTANBUL

Aydos Tepesi, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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