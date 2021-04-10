(ÖZEL)Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada - Son Dakika

(ÖZEL)Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada

10.04.2021 09:35
(ÖZEL)Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada, System.String[]

Bahçelievler'de gündüz vakti bir iş yerine giren zanlı, iş yerinde çalışanlar olmasına rağmen içeride bulunan para ve cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı.

Bahçelievler'de gündüz vakti bir iş yerine giren zanlı, iş yerinde çalışanlar olmasına rağmen içeride bulunan para ve cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, gündüz vakti içeride çalışanlar olmasına rağmen iş yerine giren zanlı, masa üzerinde bulunan cep telefonları, para ve değerli evrakları çalarak kayıplara karıştı. Şahsın, iş yeri çalışanlarının içeride olmasına rağmen gerçekleştirdiği hırsızlık bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Yaşanan anları anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Sertel, "Bizim burada güvenlik sistemlerimiz olmasına rağmen gündüz vakti içeride elemanlar çalıştığı halde içeride masa üzerinde bulunan elektronik eşya bir miktar para ve değerli evrakları almış gitmiş. Burada bu hırsızlık olayları ile ilgili çok yoğunluk var. Biz kamera kayıtlarından tespit ettik gerekli ilgili mercilere belirttik, şuan da yapacak başka bir şeyimiz yok maalesef" diye konuştu.

Hırsızlık anı kamerada

İş yerindeki çalışanlara aldırış etmeden yapılan hırsızlık ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, zanlının bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada, iş yerini gözüne kestirdiği ve içeriye girerek masa üzerindeki cep telefonunu çalıp kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

(ÖZEL)Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada
(ÖZEL)Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada
(ÖZEL)Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada

Bahçelievler, Yenibosna, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (ÖZEL)Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! "Savcıyla ilişkisi vardı" iddiası HSK'yı harekete geçirdi Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Genç oyuncu İlayda Alişan'ın yürek burkan hayat hikayesi! 9 yaşındayken annesini kaybetmiş Genç oyuncu İlayda Alişan'ın yürek burkan hayat hikayesi! 9 yaşındayken annesini kaybetmiş Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak         
09:38
Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif         
08:41
Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir         
07:37
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti         
00:20
Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz! Sevinçten havalara uçtu Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz! Sevinçten havalara uçtu         
22:09
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu         
18:44
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü         
17:39
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 09:43:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (ÖZEL)Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei