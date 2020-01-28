(Özel) Bu da Zonguldak'ın Robin Hood'u - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Bu da Zonguldak'ın Robin Hood'u - Son Dakika

(Özel) Bu da Zonguldak'ın Robin Hood'u

6 saat önce

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde mahalle bakkalına giren bir hayırsever durumu kötü olan 3 kişinin toplamda bin TL borcunu ödedi.

(Özel) Bu da Zonguldak'ın Robin Hood'u, System.String[]

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde mahalle bakkalına giren bir hayırsever durumu kötü olan 3 kişinin toplamda bin TL borcunu ödedi.


En son İstanbul'da yaptığı yardımlarla gündeme gelen Robin Hood bu sefer Zonguldak'ta görüldü. Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde mahalle bakkalına giren hayırsever durumu kötü olan 3 kişinin borçlarını ödeyerek ortadan kayboldu.


Vatandaşın gelerek defterimizdeki hesabı kabarık veya ödemekte zorluk çeken vatandaşların isimlerini sorduğunu ifade eden mahalle bakkalı Fehmi İpşir, "Bu eski bir geleneğimiz bunu yapması hoşuma gitti. Burada mağdur vatandaşların mağduriyetini gidermiş oldu. Bunun devamının olmasını bu tür insanların sayısını artmasını isteriz. Defterimizdeki hesabı kabarık veya ödemekte zorluk çeken vatandaşların isimlerini sordu. Bazıları ile telefonlar görüştü ve hesabını kapattığını söyledi. Daha önce buradalarda hiç görmedim. Zonguldak insanı değildi. Müşterilerimizden biri kendisi ile tanışmak istedi fakat o istemedi. Biz mahalle bakkalı olarak mahallenin emniyet supabı gibiyiz parası olmayan evinde ihtiyacı olan bakkala gelir. Kimin tüpünü değişirsin, kiminin kargosunu alırsın kiminde ekmeğini verirsin, deftere yazarız hep bunları. Vatandaşlarımızda eline geçtikçe bizlere peyderpey verir düzenli ödeyen var ödeyemeyen var. O yüzden bu tür insanların sayısı artarsa mağduriyetler azalmış olur" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Robin Hood, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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