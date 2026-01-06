Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan bütün siyasi partilere, bilhassa AK Parti'ye sesleniyorum. Emekliyi bu halde bırakamayız. Kök maaşlara kanun yoluyla artış yapmak, seyyanen zam vermek şarttır. Bir emekli maaşının, bir asgari ücretin altında olması kabul edilebilir değildir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, vatandaşların yeni yılını kutladı, herkese sağlık, huzur, refah ve adalet diledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, harekatta şehit olan askerleri rahmet ve minnetle andı.

Özel, ekonomide çok zor geçecek bir yıla girildiğini savunarak devletin alan elinin emekçinin, yoksulun ve emeklinin sırtında olduğunu ileri sürdü.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yatırıma ve faize ayrılan paya değinen Özel, "2,7 trilyon lira faiz ödemesine ayırmışlar, 1,4 trilyon lira yatırımlara... Yapılacak bütün yatırımların toplamına ayrılan paranın iki katını faize ödüyorlar. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizli, en faizci bütçesi." diye konuştu.

Özel, kimsenin bu yılın, geçen yıldan iyi olacağına inanmaması gerektiğini savunarak "Durumunun geçmişten iyi olması için bu milletin sandığa gitmesi ve AK Parti iktidarını göndermesi lazım." ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ'e göre açlık sınırının 30 bin lira olduğunu anlatan Özel, tarihte ilk kez asgari ücretin ilan edildiği gün açlık sınırının altında kaldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, en düşük emekli maaşını eleştirerek, "Bugün ev kirasının zam oranı yüzde 34, emeklinin zam oranı yüzde 12'dir. Market poşetine yüzde 100 zam yapanlar, emekliye yüzde 12 zam yaptılar." sözlerini sarf etti.

AK Parti iktidarlarından önce en düşük emekli aylığının 1,5 asgari ücret olduğunu aktaran Özel, bugün aynı hesaba göre emeklilere 42 bin lira aylık verilmesi gerektiğini anlattı.

Özel, Türkiye'nin büyük bir sosyal krizin eşiğinde olduğunu iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan bütün siyasi partilere, bilhassa AK Parti'ye sesleniyorum. Emekliyi bu halde bırakamayız. Kök maaşlara kanun yoluyla artış yapmak, seyyanen zam vermek şarttır. Bir emekli maaşının, bir asgari ücretin altında olması kabul edilebilir değildir. CHP olarak buradayız. Gelin bu hafta bu ayıbı temizleyelim."

Gelir vergisinde adaletsizlik olduğunu savunan Özel, 2026'da uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimin 158 bin liradan 190 bin liraya çıkarıldığını hatırlattı.

Özel, "Bize sorarsan 1 milyon liraya kadarki maaşların en düşük dilimde, yüzde 15'te vergilenmesi lazımken, 190 bin liradan, 3'üncü, 4'üncü aydan itibaren yüksek vergi dilimi başlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredilerinin lisans öğrencisi için 4 bin liraya çıkarılacağını açıkladığını anımsatan Özel, bu artışın yetersiz olduğunu dile getirdi.

2025'te yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 17 iken yüzde 31 olarak gerçekleştiğini söyleyen Özel, bunun sebebinin, 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla başlayan süreç olduğunu savundu.

Özel, dünyada yargıya güvenin yüzde 90'larda olup enflasyonun çift haneli olduğu bir ülke olmadığını ifade ederek, "Kuvvetler ayrılığı tartışılmayan, yürütmenin yasamaya karışmadığı, kuvvetler ayrılığının olduğu ülkelerde çift rakamlı enflasyon yoktur, yüzde 5'in üzerinde faiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığını da söyleyen Özel, bu duruma tepki gösterdi.

