Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidara yürüyen partinin doğrusu da olur yanlışı da olur. Bozuklar ayrılır, sağlamlarla iktidara yürünür. İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la, Mansur Yavaş'la, Ekrem başkanla gidilir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerini 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını söyledi.

Yerel seçimlerde Ankara'da kazandıkları belediye sayısını da 16'ya çıkardıklarını aktaran Özel, bunlardan birinin de Keçiören Belediyesi olduğunu anımsattı.

Özgür Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında görev süresi boyunca pek çok iddianın gündeme geldiğini belirterek, Özarslan'la iddialar hakkında defalarca görüştüğünü anlattı.

Söz konusu iddiaları Özarslan'a sorduğunu dile getiren Özel, "Ben dedim ki 'eğer bir kabahatin varsa şimdi söyle. Bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz. Türkiye umudunu bize bağlamış. Eğer korktuğun bir şey varsa bunu bize söyle ve gereğini yap'. Söylenenlerin tamamının iftira olduğunu, asla yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmadığını... Başta Mansur başkan ve 14 belediye başkanımız hepsi şahit. Her sorana öyle büyük yeminlerle, çocuklarını, ailesini o berbat yeminlere katarak, her şeyi söyleyerek inkar etti." diye konuştu.

"Özarslan'ın yarın AK Parti'ye katılacağını" iddia eden Özel, Özarslan'ın en yakınlarının da bunu teyit ettiğini ileri sürdü.

Telefon görüşmesinde, Özarslan'ın kendisine, "Sen Atatürk'ten sonra partinin başına gelmiş en büyük lidersin" ifadesini kullandığını öne süren Özel, ertesi gün ise Özarslan'ın telefonunu kapattığını iddia etti.

Özel, Özarslan'a ulaşamadığı için mesaj attığını, mesajlarında Özarslan'ın annesine küfür etmediğini vurgulayarak, "Aileye yönelik bir kastım varsa Allah cezamı versin. Oradan bir de yalandan 'milli değerlerimize, kutsal değerlerimize, aileme sövdü' diyor. Birini ıspatla, işte mahkeme orada." ifadesini kullandı.

Özarslan'a gönderdiği mesajlarından bazılarını okuyan Özel, Özarslan'ın dün, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün bazı tribün liderlerine kendisini desteklemesi karşılığında ihtiyaçlarını karşılama, bir tribün liderine ise daire alma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

Mesut Özarslan'ın, CHP'den bir kibrit çöpü götüremeyeceğini ifade eden Özel, "Şanlı şerefli, göğüsünde Atatürk'ü onurla taşıyan kulubü parayla satın alacağını düşünüyor, kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Oysa Ankaragücü böyle bir utanmazlığın değil, şerefli geçmişinin, Atatürk'ün partisinin arkasında durmaktadır. Hani bir tosuncuk milletin paralarını aldı, kaçtı. Bu tosuncuk da milletin helal oylarını almış, kaçmaya kalkıyor." sözlerini sarf etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Fatih Ünal'ın, Özarslan hakkında suç duyurularında bulunduğunu dile getiren Özel, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da Özarslan hakkındaki iddialarını hatırlattı.

Bazı köşe yazarlarının "Özarslan'ı aday gösterenler özeleştiri yapmayacak mı?" söylemlerinde bulunduğuna dikkati çeken Özel, özeleştiri yapılacaksa kendisinin yapacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şehri ayrı ayrı çalışmışız, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmışız, belediyelerin yüzde 65'ini almışız, 'alınmaz' denen yerlerde rekorlar kırmışız, ondan sonra bir tane bozuk tohum, kırık parça, 'bir bilmem ne' yapınca, bir grup ağzını açacaksınız, geçmişte başka partilerde siyaset yapıp, ay yıldızlı al bayrağın altında, onun renklerinin 'Türkiye İttifakı'nda buluştuğumuz muhafazakar, milliyetçi demokratları olmadık bir şekilde aynı kötülüğün... 'Topuklayan efe' bize nereden geldi arkadaşlar? Ta gençlik kollarından, kadın kollarından, milletvekilliğimizden... Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı'nın yedi ceddi CHP'li. Bu işin sağcısı, solcusu değil, bu işin namuslu ve namussuzu var. Verilen bütün kararların sorumluluğunu alıyorum. Yüzde 65 belediyeyi alınca konvoy yapacaksın, halaya duracaksın, bir tane bozuk tohum parça kırınca dönüp 'özeleştiri yapacaksın'. İktidara yürüyen partinin doğrusu da olur yanlışı da olur. Bozuklar ayrılır, sağlamlarla iktidara yürünür. İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la, Mansur Yavaş'la, Ekrem başkanla gidilir. Namuslu, çalışkan Atatürkçülerle, milliyetçilerle, muhafazakarıyla, solcusuyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, dürüst, cesur insanlarla gidilir."

Grup toplantısına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Ankara'nın CHP'li ilçe belediye başkanları da katıldı.

(Bitti)