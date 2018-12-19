Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar Bilim Atölyelerinde

Özel Çocuklar Bilim Atölyelerinde

2 saat önce

Kayseri Bilim Merkezi, Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunda bilimsel temalı etkinlikler gerçekleştirdi.

Özel Çocuklar Bilim Atölyelerinde, System.String[]
Kayseri Bilim Merkezi, Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunda bilimsel temalı etkinlikler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Bilim için her yerde" ilkesiyle hareket eden merkez, ilçelere yaptığı ziyaretleri Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu ile sürdürdü.

Bilimi toplumun tüm kesimlerine yaymak ve bu alanda bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla hareket eden Bilim Merkezi, etkinliklerini özel çocuklarla buluşturdu.

Bilim Merkezi tarafından özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan etkinliklerde bilimsel temalı atölyeler ile bilimsel gösteriler yer aldı.

Gerçekleştirilen etkinliğe özel çocuklar büyük bir ilgiyle katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:11 Kaynak: AA

Kayseri, Gevher Nesibe, Güncel
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