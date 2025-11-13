CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli - Son Dakika
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

13.11.2025 19:06
Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Pilot Yarbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Özel, "Türkiye büyük bir yastadır. Sayın Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Gürcistan'da düşen askeri uçağımızda şehit olan kahramanlarımızdan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın acılı ailesine Büyükçekmece'de taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye büyük bir yastadır. Sayın Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Özgür Özel, 3 günlük milli yas ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. X hesabından yazılı açıklama yapan CHP Lideri Özel şunları kaydetti: "Gürcistan'da düşen askeri uçağımızda şehit olan kahramanlarımızdan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın acılı ailesine Büyükçekmece'de taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye büyük bir yastadır. Sayın Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum."

Kaynak: ANKA
