Üye Girişi
Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti - Son Dakika

Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti

27.06.2021 12:55

Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, okul ziyaretleri etkinlikleri kapsamında özel eğitimli öğrencileri ağırladı.

Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti

KAYSERİ - Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, okul ziyaretleri etkinlikleri kapsamında özel eğitimli öğrencileri ağırladı.

Normalleşme süreci ile birlikte okul ziyaretleri etkinliklerine yeniden başlayan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, özel eğitim kurumu öğrencilerini misafir etti. Etkinlikte öğrenciler ilk olarak tanıtım videosu seyrettikten sonra Meteoroloji Müzesi'ni gezerek bilgiler edindi. Daha sonra Rasat Parkı'nı gezen öğrenciler ölçüm aygıtlarının çalışması hakkında bilgilendirilerek, yetkililer ile birlikte meteoroloji balonunu gökyüzüne bıraktı. Diğer yandan özel eğitim kurumu öğretmenlerinden birisi de öğrencilere işaret dili ile hava durumunu anlatı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kübra Acar da etkinlikler kapsamında öğrencileri beklediklerini söyleyerek, "Biliyorsunuz ki pandemi sürecini ağır bir şekilde atlattık ve artık yavaş yavaş normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu süreç içerisinde de okul ziyaretlerimiz yer alıyor. Okul ziyaretleri kapsamında da özel eğitimli öğrencilerimizi ağırladık bölge müdürlüğümüzde. Rasat Parkı'nı, Meteoroloji Müzesi'ni gezdikten sonra birlikte gökyüzüne meteoroloji balonumuzu bıraktık. Öğrencilerimize meteoroloji hakkında verdiğimiz bilgiler doğrultusunda onlarla birlikte eğlendik. Kendileri de bu kısa bilgilendirmeden hoşnut kaldılar ve aramızdan gayet mutlu ayrıldılar. Öğrencilerimize bu ziyarette Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteği ile çam fidanları hediye ettik. Gayet güzel ve eğlenceli bir kapanış yaptık. Biz okul ziyaretlerini büyük bir memnuniyetle gerçekleştiriyoruz. Bölge Müdürlüğü Kampüsünde yer alan müzemizi, Rasat Parkı'nı görmek ve meteoroloji balonumuzu gökyüzüne bırakmak isteyen öğrencilerimizi kurumumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik ile çocukların şaşırtıcı bilgiler edindiğini söyleyen Özel Eğitim Kurumu Müdürü Merve Analı, "Açıkçası bu etkinlik çok güzeldi. Beklemediğimiz şeyler öğrendik. Öncelikle Meteoroloji Müzesi'ni gezdik, tanıtım videosu izledik. Daha sonra rasat alanına gittik ve en son da hava tahmin balonu uçurduk. Çocuklarımız hem şaşırdı, hem öğrendi hem de eğlendi. Gayet güzeldi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Bu alan tahmin ettiğimizden daha büyük ve güzel. Öğrendiğimiz bilgiler de gayet güzel ve bizi şaşırtan bilmediğimiz şeylerdi. Bir de fidan hediye ettiler. Bu anlamlı hediye için de çok teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik sonunda ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen çam fidanları öğrencilere hediye edildi.

Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti
Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti
Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti
Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji, 1 Temmuz, Okul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı 14:11 Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu 13:54 Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu 13:40 Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu
Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi 12:36 Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı 12:22 Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu 11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu
Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı 10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
14:21 Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi
14:10 Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı
14:03 Eşi ile tartışan adam kendini tüfekle yaraladı! Olayı gören çocukları gözyaşlarına boğuldu
13:44 Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi
13:40 Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu
13:33 Yasak aşktan sonra istifa etmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı
12:38 Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın
12:24 Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı
12:22 Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti
12:21 Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı
Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:22
Eşi ile tartışan adam kendini tüfekle yaraladı! Olayı gören çocukları gözyaşlarına boğuldu Eşi ile tartışan adam kendini tüfekle yaraladı! Olayı gören çocukları gözyaşlarına boğuldu         
14:03
Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi         
13:44
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti         
12:21
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu         
10:33
Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler         
09:38
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
"Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı         
09:23
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 14:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel eğitimli öğrenciler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde havayı keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement