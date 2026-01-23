Özel: Emekli Aylığı Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne Taşınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özel: Emekli Aylığı Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne Taşınacak

23.01.2026 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, emekli aylıklarını artıran kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanuna ilişkin, "Kanunu kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Bu kanun, Anayasanın insanca yaşama hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine ve sağlık hakkına, Anayasanın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur" dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin genel kurulda çıkan tartışmalara ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, "İçerideki yüksek tansiyon sokaktaki reaksiyon ve tepkinin AK Parti milletvekilleri üzerinde oluşturduğu baskıdan başka bir şey değildir. Bir grup başkanvekilinin, sokaktaki durumu anlatmak için kürsüye götürülmek istenen materyale saldırması Meclis'te görülmüş iş değildir." diye konuştu.

Özel, emeklilere 20 bin lira maaşı reva gören bir anlayışı savunmanın zor olduğunu, bunu savunan hiç kimsenin psikolojisinin normal olamayacağını söyledi.

İktidarın oylamada ellerini emekliden yana değil, emeklinin karşısında kaldırdığını iddia eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkacak halleri, kullandıkları oyu savunacak durumları olmadığı için de şiddete başvuruyorlar. Grubumuz son derece sakin kaldı, emeklinin halini sembolize eden tabutun AK Parti zoruyla kürsüye çıkarılmamasını kabul etmediler. Emekliyi o tabutun içine sokanlar artık sokağa çıkacak halde değildir. O yüzden bu reaksiyonu gösteriyorlar."

Özel, emekliler ile ilgili verdikleri mücadelenin Meclis evresinin bittiğini, bundan sonra mücadelelerini sokaklarda ve meydanlarda sürdüreceklerini bildirdi.

Kanunu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını da dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Kanunu kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Bu kanun, Anayasanın insanca yaşama hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine ve sağlık hakkına, Anayasanın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur. Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Eğer ki devlet bir asgari ücret belirliyorsa, bir esnaf asgari ücretin bir lira altında dahi birine maaş veriyorsa ve buna ceza veriyorsa, devlet kendi emeklisine asgari ücretin altında maaş ödeyemez."

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel: Emekli Aylığı Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne Taşınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 03:27:37. #7.11#
SON DAKİKA: Özel: Emekli Aylığı Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne Taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.