POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİYİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ DÜŞÜREREK DURDURDU - Son Dakika

MANİSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, bir süre sonra motosikleti kullanan kız arkadaşı Sude Y.'yi indirip, kendisi motosikletle kaçmayı sürdüren Ramazan Ö., tesadüfen olay yerinin yakınından geçen bir özel güvenlik görevlisinin tekme atıp, düşürmesi sonucu yakalandı. Ancak bu sırada yaşanan kargaşayı fırsat bilip yaya olarak kaçmayı sürdüren Ramazan Ö., polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 9 Ocak'ta, saat 22.50 sıralarında Şehzadeler ilçesi İzmir Caddesi Sultan Kavşağı'nda, toplu taşıma araç ve sürücülerine yönelik denetim ve sürücülere alkol muayenesi için uygulama yaptı. Polis, uygulama sırasında, Sude Y.'nin kullandığı 10 AEM 377 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Sude Y., ihtara uymayarak arkasındaki erkek arkadaşı Ramazan Ö. ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra Sude Y. motosikleti durdurup, indi. Erkek arkadaşı Ramazan Ö. ise motosikletle kaçmayı sürdürdü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu sırada tesadüfen olay yerinin yakınından geçen ve şüphelilerin peşine düşen polisleri gören bir özel güvenlik görevlisi, durumu fark edip, Ramazan Ö.'nün kullandığı motosikleti tekme atarak devirdi. Bu sırada yetişen polisler, tabancalarını Ramazan Ö.'ye doğrultu. Yakalanan Ramazan Ö., yerden kalkıp, kendisine tekme atıp, düşüren özel güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Yaşanan kargaşadan faydalanan Ramazan Ö., bu defa yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, tekrar Ramazan Ö.'nün peşine düştü. Ramazan Ö., takip sonucu takviye olarak gelen polis ekiplerinin de desteğiyle yakalandı. O anların yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Motosikleti kullanan Sude Y.'nin ehliyetinin olmadığı, bu nedenle de 'dur' ihtarına uymayıp kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerden Sude Y.'ye, 'ehliyetsiz motosiklet kullanmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'kask takmamak' suçlarından toplam 4 bin 297 TL, Ramazan Ö.'ye ise belgesiz olarak araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL idari para cezası kesildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Motosikleti kullanan Sude Y.'nin ehliyetinin olmadığı, bu nedenle de 'dur' ihtarına uymayıp kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerden Sude Y.'ye, 'ehliyetsiz motosiklet kullanmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'kask takmamak' suçlarından toplam 4 bin 297 TL, Ramazan Ö.'ye ise belgesiz olarak araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL idari para cezası kesildi.