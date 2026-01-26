Özel Güvenlik Uygulamaları Çalıştayı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özel Güvenlik Uygulamaları Çalıştayı İstanbul'da Başladı

Özel Güvenlik Uygulamaları Çalıştayı İstanbul\'da Başladı
26.01.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGM'nin düzenlediği çalıştay, özel güvenlik uygulamaları ve eğitim modellerini ele alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen " Türkiye'de ve Dünyada Özel Güvenlik Uygulamaları Çalıştayı", İstanbul'da başladı.

Esenyurt'taki otelde 3 gün sürecek çalıştayın ilk gününde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının çalışmalarının anlatıldığı kısa film gösterildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, güvenliğin devletin en temel varlık sebebi olduğuna işaret ederek, "Güvenlik, vatandaşlarımızın devlete duyduğu güvenin, kamu otoritesinin, toplumsal huzurumuzun temel dayanağıdır." dedi.

Küreselleşmenin etkisiyle özel güvenlik ve kamu güvenliği kavramlarının birbirleriyle özdeşleştiğini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Özel güvenlik, kamu yönetiminin bir alternatifi değil tamamlayıcısı ve stratejik bir ortağıdır. Özel güvenlik görevlilerimizin yaptığı iş sıradan bir görev değil insan hayatına, kamu düzenine ve vatandaşlarımızın huzuruna dokunan son derece kıymetli bir sorumluluktur. Bugün ülkemiz genelinde yüz binlerce özel güvenlik görevlisi, havaalanları, hastaneler, havalimanları, üniversiteler, adliyeler, alışveriş merkezleri ve sanayi tesisleri gibi birçok kritik alanda görev yapıyorlar. Görev ve sorumluluk alanlarında tehlikenin daha ortaya çıkmadan bertaraf edilmesinde etkin rol oynuyorlar. Özel güvenlik görevlilerimizin sergilediği feraset ve dikkat vatandaşlarımızın huzurunu doğrudan arttırıyor." diye konuştu.

Demirtaş, genel güvenliğin sağlanmasında özel güvenlik sektörüyle güçlü, sürekli ve sürdürülebilir işbirliğini önemsediklerini, özel güvenlik görevlilerinin eğitimlerine yönelik her katkıyı genel asayişe yapılan yatırım olarak gördüklerini söyledi.

Çalıştayda tanıtılan Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme (ÖZGE) Projesi'nin eğitim alanındaki hedeflerine ulaşmalarında önemli bir aşamayı temsil ettiğini vurgulayan Demirtaş, "Özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi yaklaşımı, 12. Kalkınma Planı'nda da açık bir şekilde yer alıyor. ÖZGE Projesi, bu anlayışın eğitim boyutundaki somut tezahürüdür. Proje ile özel güvenlik görevlilerimizin temel eğitiminin yanı sıra özel güvenlik yöneticiliği, kişi koruma, kıymet nakli, alarm izleme, ulaşım güvenliği, geçici toplu etkinlikler ve spor güvenliği olarak belirlenen 6 temel alanda uzmanlaşmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik de özel güvenlik hizmetlerinin yerel güvenliğe katkılarını en üst seviyelere çıkartmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çelik, özel güvenlik görevlilerinin suçun önlenmesinde etkin rol oynadıklarını vurgulayarak, "Özel güvenlik alanının geliştirilmesine yönelik reformlarımızdan biri de denetim süreçlerinin yeniden yapılandırılması olmuştur. Sektörel tüm unsurların denetlenmesinde rehberlikçi anlayış esas alınarak cezalandırıcı değil geliştirici ve yol gösterici bir denetim modeli hayata geçirilmiştir." dedi.

Etkinlikte EGM Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan da konuşma yaptı.

Çalıştay ve ÖZGE Projesi hakkında

Çalıştayda özel güvenlik alanındaki güncel uygulamalar, eğitim modelleri ve uluslararası işbirliği süreçleri ele alınıyor.

Etkinliğin ilk gününde açılış konuşmalarının ardından Türkiye'de ve dünyadaki özel güvenlik uygulamaları, özel güvenlik, alan ve branş eğitimleri ile sektörel temsilcilerin sunumları gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ve Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (GESİDER) temsilcileri de sunum yaptı.

Programda Kosova, Arnavutluk, Moldova, Sırbistan, Bosna Hersek ve Slovenya'dan ülke sunumları da yapılacak.

Çalıştayın son gününde özel güvenlik uygulamalarının yerinde incelenmesine yönelik saha çalışması ve sosyal program düzenlenecek.

Çalıştayda tanıtılan ÖZGE Projesi ile de özel güvenlik görevlilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması, etkin ve profesyonel güvenlik hizmetinin sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Etkinlik, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Güvenlik Uygulamaları Çalıştayı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
30 yıldır başkanlık yapıyordu Yine seçildi 30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
13:01
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:17:39. #7.11#
SON DAKİKA: Özel Güvenlik Uygulamaları Çalıştayı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.