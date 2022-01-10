ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak

Milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk, 14 Ocak'ta düzenlenecek törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek

Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında belirleyecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Serbest bölgeler geçen yıl ticarete 24,6 milyar dolarlık katkı sağladı

Yatırımcıya ve üreticiye çeşitli avantajlar ve teşvikler sunan söz konusu bölgeler, 85 bin 248 kişiye de istihdam imkanı oluşturdu

Bu bölgelerde yat ve gemi inşasından hazır giyime, yazılımdan AR-GE'ye kadar çeşitli sektörler öne çıktı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Enerji krizinin dünyayı derinden etkilemeye devam edeceği öngörülüyor

2021 yılı tüm dünyada petrol, kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının fiyatlarında rekor artışların yaşandığı enerji krizine sahne oldu

Enerji arzının hızla artan talebi karşılamaması nedeniyle küresel enerji krizinin bu yıl da devam edeceği öngörülüyor

(Emre Gürkan Abay/ Moskova)

4- İstanbullu şirketler yılı rekor ihracatla bitirdi

İstanbullu şirketlerin dış satımı, 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 33,3 artışla 88 milyar 860,1 milyon dolara ulaştı

Geçen yıl İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı 7 milyar 776,6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilen Almanya oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Doğu Anadolu Gözlemevi'nde teleskobun kurulumu yüzde 85 tamamlandı

ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak:

"Temmuz sonu ağustos gibi birinci aynanın yerleştirilmesinin ardından diğer aynalarla birlikte testlere başlayacağız"

"Önümüzdeki yaz pandemiden etkilenmezsek, bu yıl o şartlar olmazsa, daha iyi bir süreç geçirirsek ve her şey yolunda giderse, 2022'nin ekim ya da kasım ayı gibi ilk ışığı almayı planlıyoruz"

(Muhammet Mutaf/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - Evleri 3 yaşındaki Suriyeli Rana ile neşelendi

İki erkek çocuk sahibi Nilüfer Doğaner:

"(Anne kelimesini) Rana'dan duymak çok farklı oldu. 'Annen kim?' diye sorduklarında beni gösterdiğinde inanılmaz mutlu oldum. Bizi kabullenmesi, çok çok mutlu etti""

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

7- Kendisi gibi görme engellilerden oluşan milli takıma kaptan oldu

Almanya'daki Schalke 04'ün Görme Engelliler Takımında da forma giyen Ali Çavdar:

"İnsanlar 'çarpışma, sakatlanma oluyor' diye düşünüyordur ama emin olun, İstanbul'da kaldırımda yürürken sahadakinden çok daha fazla sakatlanıyorum"

(Halis Akyıldız/İstanbul)

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