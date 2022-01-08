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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Ocak 2022

08.01.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Ocak 2022

Sabancı suikastının üzerinden 26 yıl geçtiÖzdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Ayşe Nilgün Hasefe'nin, terör örgütü DHKP/C üyelerince 9 Ocak 1996'da öldürüldüğü suikastın tetikçisi Mustafa Duyar, itirafçı olup kendisine komplo kurulduğunu iddia ettiği süreçte Nuri ve Vedat...

6 Nisan 1920

1- Sabancı suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Ayşe Nilgün Hasefe'nin, terör örgütü DHKP/C üyelerince 9 Ocak 1996'da öldürüldüğü suikastın tetikçisi Mustafa Duyar, itirafçı olup kendisine komplo kurulduğunu iddia ettiği süreçte Nuri ve Vedat Ergin'in elebaşı olduğu "Karagümrük çetesi" üyelerince 15 Şubat 1999'da cezaevinde öldürüldü

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan İsmail Akkol, olaydan 21 yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Türkiye'nin ısrarlı taleplerine rağmen iade edilmeyen ve Belçika'da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Fehriye Erdal ise halen yakalanamadı

(Hanife Sevinç/İstanbul)

2- Yabancı yatırımcıların Türk şirketlerine ilgisi artıyor

Rekabet Kurumu verilerine göre, yabancı yatırımcılar tarafından 2020 yılında 34 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılırken bu sayı geçen yıl 50'ye çıktı

Bu işlemlere ilişkin toplam yatırım tutarı 2020 yılında yaklaşık 10,7 milyar lira olarak öngörülürken, rakamın geçen yıl 22 milyar lirayı bulacağı bildirildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Kadınlar internetten alışverişi erkeklerden daha çok yapıyor

Ticaret Bakanlığının Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu'na göre, internet veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapanların oranı kadınlarda yüzde 31,8 erkeklerde yüzde 25,6 olarak tespit edildi

"Giyim, ayakkabı, çanta", "gıda" ile "kişisel bakım ve kozmetik" ürünleri internetten alışverişte ilk 3 sırada yer aldı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Dar gelirli kadınların finansmanında MicroCreditToken dönemi 14 Ocak'ta başlıyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül:

"Dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak şekilde mikrokredi finansman problemini çözecek bir kripto para olarak tasarlanan MicroCreditToken 2 milyar adet üretilecek. Bu yıl içinde ise 300 milyon adet arz edilecek."

"MicroCreditToken ile dünya genelinde mikrokrediye ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyar dar gelirli kadına finansal destek sağlamayı amaçlıyoruz"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Nilgün Hasefe, Haluk Görgün, Terör, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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