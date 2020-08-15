(Özel haber) Serdar Bozkurt: "Bu sene bizim için önemli olan ligde kalmak"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, kulübün geçen sezonki iskelet kadroyu koruduğunu ve bunun da avantajını yeni sezonda kullanacaklarını kaydederek, "Bizim için önemli olan bu sene bu ligde kesinlikle kalmak. Bunun neticesinde de önümüzdeki yılların adımları atılacaktır" dedi.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, kampa girdiği Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp sürecini değerlendiren ve yeni sezondaki hedeflerle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Serdar Bozkurt, kampın çok iyi geçtiğini kaydetti. Takımda geçene sezon top koşturan 14 ismi ellerinde tuttuklarını belirten Serdar Bozkurt, "Oyuncularımızın isteği çok iyi 1. Lig'e yeni çıkan bir takım olduğumuz için. Geçen sezonki 14 oyuncumuzu elimizde tuttuk, iskelet kadro elimizde. Bir üst lige çıkmanın heyecanı ve motivasyonu var takımda. Gelen oyuncularında katkısı çok önemli ve onlarda takım çabuk adapte oldular. Şu anda her şeyden memnunuz" dedi.

"Elimizdeki iyi oyuncular kaldı"

Geçen yılki kadronun avantajını yeni sezonda kullanacaklarını ve TFF 1. Lig'den aldıkları yeni oyuncuların tecrübelerinden yararlanacaklarını dile getiren Serdar Bozkurt şunları söyledi:

"İskelet, kemik kadronun avantajını 1. Lig'de kullanmak gerekiyor. Çünkü oyuncularımız kulübün havasını ve bizlerin oynatmak istediği oyunun şablonunu çok iyi biliyorlar. Elimizdeki iyi oyuncular kaldı. Buna ek olarak da 1. Ligin tecrübeli oyuncularını aldık. Onların yanına da gençleri alarak bir kadro oluşturduk. Bu süreçte hazırlık maçları önemli ama sürecin iyi olacağını ümit ediyoruz."

"Hazırlık maçlarının sonucun göre belki 1-2 oyuncu talebi olabilir"

Transfer konusuna da değinen Serdar Bozkurt, ilk etapta kaleci eksiklikleri olduğunu ve bunu çözdükten sonra hazırlık maçları sonuçlarına göre de 1-2 oyuncu daha almayı planladıklarını dile getirdi. Bozkurt, "Şu anda bir kaleci eksikliğimiz var, onun arayışını sürdürüyoruz. Onun dışında kadromuzu kurmuş durumdayız ama hazırlık maçları çok önemli kamplarda. Elimizdeki oyuncuların ne vereceği, yeni gelen oyuncuların uyum sağlamaları aşağı yukarı 4-5 maçtan sonra ortay çıkabiliyor. Hazırlık maçlarının sonucun göre belki 1-2 oyuncu talebi olabilir" diye konuştu.

"Önümüzdeki yılların adımları atılacak"

TFF 1. Lig'deki hedeflerine değinen Serdar Bozkurt ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getirdi. Ligde kaldıktan sonra ilerleyen dönemlerde arzu ettikleri sonuçlara ulaşacaklarını ifade eden Serdar Bozkurt, "Biz yavaş büyüyen ve projesi olan bir kulübüz uzun vadeli planlar yapan bir kulüp başkanı ve yönetime sahibiz. Bizim için önemli olan bu sene bu ligde kesinlikle kalmak. Bunun neticesinde de önümüzdeki yılların adımları atılacaktır. Tesisleşme ve star projemiz var. Bunların hepsinin temelinin daha iyi atılması için bu yıl ligde kalmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - AFYONKARAHİSAR