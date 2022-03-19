ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR - Son Dakika
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ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR

19.03.2022 22:18

ÖZEL Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

ÖZEL Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Başkanlık seçimi öncesi, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık konuşma yaparken üyelerin arasında tartışma çıktı. Taraflar diğer üyeler ve divan başkanının araya girmesiyle sakinleştirildi.

İstanbul Otobüs, Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya, İstanbul Otobüs, Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkan adayları, üyeleri, toplantıya katıldı. Genel kurul toplantısında 2018-2022 döneminde görev yapan yönetim kurulu 4 senelik faaliyetlerini, toplantıya katılanlara aktardı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık konuşma yaparken üyeler arasında tartışma çıktı. Üyeler koltuklarından kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Diğer üyeler tartışmayı bitirmek için araya girdi. Toplantıyı yöneten divan başkanı tarafları sakinleştirmek için polis çağıracağını dile getirince, taraflar ayrıldı. Üyelerin sakinleşmesinin ardından konuşmalar devam etti. Konuşmaların ardından, yeni yönetim kurulu ve oda başkanı seçimi için sandık başına geçildi. Başkanlık seçimine halihazırdaki İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ve Sedat Şahin aday oldu. Oylamanın bu akşam sonuçlanması bekleniyor.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR

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Son dakika yerel: Özel Halk otobüsleri Esnaf Odası seçimlerinde Başkan Göksel Ovacık güven tazeledi Son dakika yerel: Özel Halk otobüsleri Esnaf Odası seçimlerinde Başkan Göksel Ovacık güven tazeledi

Halk Otobüsü, Esnaf Odası, İstanbul, Göksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR - Son Dakika
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