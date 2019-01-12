Son Dakika Haberleri: Özel Harekat Şehidi Emniyet Müdürü Ali Er'in İsmi Sincan'da Yaşatılacak

Özel Harekat Şehidi Emniyet Müdürü Ali Er'in İsmi Sincan'da Yaşatılacak

1 saat önce

Ankara Sincan'da açılan Özel Harekat Grup Amirliğine Polis Özel Harekatın ilk şehidi Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi verildi.

Özel Harekat Şehidi Emniyet Müdürü Ali Er'in İsmi Sincan'da Yaşatılacak, System.String[]
Ankara Sincan'da açılan Özel Harekat Grup Amirliğine Polis Özel Harekatın ilk şehidi Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi verildi.

Özel Harekat Grup Amirliği, Sincan Gökçek Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Sincan Belediyesinin katkılarıyla açılan Özel Harekat Grup Amirliği binasına 1992 yılında bölücü teröristlerle yalnızca 3 kişiyle çatışmaya giren ve kahramanca mücadele ederek şehit olan Özel Harekatın ilk şehidi Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi veridi. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde özel harekat polisinin oğlu olan Mustafa Alp şiir okudu. Törenin ardından açılış Kur'an-ı Kerim okunarak, dualarla yapıldı.

Açılış törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Resul Huloğlu, İstihbarat Daire Başkanı Akın Zaimoğlu, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı ile şehidin kendi gibi polis olan ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yapan oğulları Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Volkan Er, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er, Mamak İlçe Emniyet Müdürü Erkut Er ve şehidin eşi Necdet Er katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, Güncel
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