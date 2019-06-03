Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir
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(ÖZEL) Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir

50 dakika önce

özel açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, İsmail Kartal ile çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Vedat Muriç ile ilgili hocamızın tavrı biraz farklı, kalmasını istiyor ama ne şekilde kulüpte kalmasını sağlarız bilemiyoruz.

(ÖZEL) Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir, System.String[]
özel açıklamalarda bulunan  Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, İsmail Kartal ile çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Vedat Muriç ile ilgili hocamızın tavrı biraz farklı, kalmasını istiyor ama ne şekilde kulüpte kalmasını sağlarız bilemiyoruz. Ama hocamız çalışmaya başladı. İnşallah iyi olacak. O da Rizeli, böyle olması sebebiyle Rizespor'a daha fazla ağırlık vereceği düşüncesindeyim" diye konuştu.  
"TRANSFER BÜTÇESİNİ BELİRLEDİK" 
Kartal, transferler için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Transfere yaklaşık bir bütçe belirledik. Hocamız çalışmaya başladı. Şu anda iki gündür çalışıyor. Beğendiği oyuncular üzerinde Yılmaz Bal ile beraber çalışıyor.  Yani arkadaşların belirleyeceği bir listeye göre biz girişimde bulunacağız. Hocamız ve sportif direktörümüz doğrultusunda iyi bir takım kuracağız" ifadelerini kullandı.  
"SÜPER LİG'DE 22 TAKIM OLABİLİR"
"Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir, bunda bir sakınca yok" diyen Kartal açıklamaları şu şekilde tamamladı:
"Şu andaki düşmüş takımlar üzerinden böyle bir polemiğe gitmenin yanlış olacağını düşünüyorum. En azından bu sezon üzerinden açıklanabilir. Düşmeyecek ya da alttan şu kadar takım çıkacak gibi bir ifade ile çözümlenmesi daha faydalı olur gibi düşünüyorum. 3 tane düşen takımı tekrar yukarı almak sıkıntı çıkarır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  
Hasan Kartal'ın açıklamaları
 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor, Vedat Muriç, Hasan Kartal, Kartal, Spor
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