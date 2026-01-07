Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar Jr., sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

LÜKS ARAÇLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Santos ile sözleşmesini 2026 sonuna kadar uzatan 33 yaşındaki oyuncu Neymar, ülkesindeki özel bir pistte sıraladığı lüks araçlarını sergiledi.

ARAÇLARIN DEĞERLERİ DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN

Paylaşılan karelerde, yaklaşık 45 milyon euro değerindeki siyah renkli Dassault Falcon 900LX özel jet, 9 milyon euro civarında olduğu belirtilen Airbus H145 helikopter ve Batman temalı 2 milyon euro değerindeki Batmobile replikası dikkat çekti. Araçların tamamı Neymar'ın Batman tutkusunu yansıtan siyah tonlarda ve özel NJR (Neymar Junior) detaylarıyla kişiselleştirilmiş şekilde yer aldı.

Neymar, "Hayaller gerçek olabilir" notuyla yaptığı paylaşımda Batmobile'ın üstünde poz verirken görüldü. Ünlü futbolcunun bu "Batman filosu" olarak adlandırılan koleksiyonu, toplamda 60 milyon euroyu aşan değeriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.