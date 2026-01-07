Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim - Son Dakika
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim

07.01.2026 21:21
Ünlü futbolcu Neymar, sahibi olduğu özel araçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Neymar'ın paylaştığı karede 45 milyon euro değerinde Falcon 900LX jet, 9 milyon euro değerinde Airbus H145 helikopter ve 2 milyon euro değerinde bir Batmobile replikası araba olduğu görüldü.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar Jr., sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

LÜKS ARAÇLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Santos ile sözleşmesini 2026 sonuna kadar uzatan 33 yaşındaki oyuncu Neymar, ülkesindeki özel bir pistte sıraladığı lüks araçlarını sergiledi.

ARAÇLARIN DEĞERLERİ DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN

Paylaşılan karelerde, yaklaşık 45 milyon euro değerindeki siyah renkli Dassault Falcon 900LX özel jet, 9 milyon euro civarında olduğu belirtilen Airbus H145 helikopter ve Batman temalı 2 milyon euro değerindeki Batmobile replikası dikkat çekti. Araçların tamamı Neymar'ın Batman tutkusunu yansıtan siyah tonlarda ve özel NJR (Neymar Junior) detaylarıyla kişiselleştirilmiş şekilde yer aldı.

Neymar, "Hayaller gerçek olabilir" notuyla yaptığı paylaşımda Batmobile'ın üstünde poz verirken görüldü. Ünlü futbolcunun bu "Batman filosu" olarak adlandırılan koleksiyonu, toplamda 60 milyon euroyu aşan değeriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mossi mossi :
    sonunda pamuk, donunda pamuk..gerisi boş 46 2 Yanıtla
    Nafi Aydogan Nafi Aydogan:
    bunlara pamuk olmuyor jet tıkıyorlar 18 0
  • 2520selim 2520selim:
    dünya ya hiç bir faydası olmayan futbolcular futbol izleyen kerizler sayesinde lüks hayat yaşıyorlar 19 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ohaa biz teker bile alamiyoruz 6 0 Yanıtla
  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    Neymar son zamanlarda isminden söz ettiremeyince futboldan vazgeçmiş olacakki sosyal medyada ilgi görmek, gündemde kalmak istemiş. 6 0 Yanıtla
  • EK6985EK EK6985EK:
    Şımarık eşşeğlu. 2 1 Yanıtla
