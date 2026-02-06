Özel Öğrencilerden Bayrak Sevgisi Gösterisi - Son Dakika
Özel Öğrencilerden Bayrak Sevgisi Gösterisi

06.02.2026 13:40
Bolu'da özel öğrenciler, bayrak sevgisiyle düzenledikleri müzikli etkinlikte duygularını ifade etti.

BOLU'da, Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, 'Bayrak sevgisi' temasıyla hazırladıkları gösteriyi sundu.

Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen 'Bayrak sevgisi' temalı etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı müzikli gösteriyle ifade etti. Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan programda, okul öğretmenleri ve veliler, ellerindeki renkli kartonlarla Türk bayrağı figürü oluşturdu. Etkinlik, öğrencilerin ellerindeki Türk bayrağı bağlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

Özel Öğrencilerden Bayrak Sevgisi Gösterisi
