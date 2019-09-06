Son Dakika Haberleri: (Özel) Parkur sporcusu "Emine Bulut" için baz istasyonuna tırmandı
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Parkur sporcusu "Emine Bulut" için baz istasyonuna tırmandı

56 dakika önce

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapması ve metrobüsün üstünde sörf gerçekleştirmesiyle tanınan parkur sporcusu Pavel Smirnov, Emine Bulut cinayetine tepki için Pendik'te 70 metre uzunluğundaki bir baz istasyonuna tırmandı.

(Özel) Parkur sporcusu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapması ve metrobüsün üstünde sörf gerçekleştirmesiyle tanınan parkur sporcusu Pavel Smirnov, Emine Bulut cinayetine tepki için Pendik'te 70 metre uzunluğundaki bir baz istasyonuna tırmandı. Smirnov, zirveye ulaştığında adeta ölümün kıyısında "Ölmek istemiyorum" yazılı tişörtle aynı şekilde bağırarak tepkisini ortaya koydu.


Türkiye'nin üçüncü boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metre yükseklikte öz çekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki için tehlikeli bir plan yaptı. Tek başına Pendik'teki bir baz istasyonuna giden genç sporcu, dikenli telleri aştıktan sonra tırmanmaya başladı. Tırmanış esnasında elinden hafif şekilde yaralanan Smirnov, dakikalar sonra istasyonun zirvesine ulaştı. Burada üstündeki tişörtü çıkartan genç, altında olan "Ölmek istemiyorum" yazılı tişörtü ile öz çekim yaptı. 70 metre uzunluğundaki istasyonun zirvesinde adeta ölümün kıyısında olan Smirnov, defalarca "Ölmek istemiyorum" diye bağırarak yaşanan cinayete tepki gösterdi. Genç sporcu o anları kask kamerası ile kaydetti. - İSTANBUL

Pavel Smirnov, Emine Bulut, Pendik, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti
Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var Yenikapı'daki araçların yankıları sürerken kafa karıştıran bir belge ortaya çıktı Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:36:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Parkur sporcusu "Emine Bulut" için baz istasyonuna tırmandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]