Son Dakika Haberleri: (Özel) Ramazan Büyük, taşınabilir oksijen tüpüne kavuştu
Son Dakika Güncel (Özel) Ramazan Büyük, taşınabilir oksijen tüpüne kavuştu

(Özel) Ramazan Büyük, taşınabilir oksijen tüpüne kavuştu

7 saat önce

Silivri'de oksijen cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren Ramazan Büyük'e İhlas Haber Ajansının yaptığı haberin ardından, bir hayırsever taşınabilir oksijen cihazı hediye etti.

(Özel) Ramazan Büyük, taşınabilir oksijen tüpüne kavuştu, System.String[]

Silivri'de oksijen cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren Ramazan Büyük'e İhlas Haber Ajansının yaptığı haberin ardından, bir hayırsever taşınabilir oksijen cihazı hediye etti.


Silivri Değirmenköy Mahallesinde oksijen cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren Ramazan Büyük'ün taşınabilir oksijen cihazına ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı'nın haberinin üzerine Silivri'de yaşayan hayırseverler Büyük'ün sesini duyarak yardım etmek için seferber oldu. Hayırsever bir iş adamı Ramazan Büyük'e taşınabilir oksijen tüpü hediye etti.


"Bu cihaz benim ikinci bir kalbim gibi"


Haberin yayınlanmasının ardından telefonlarının hiç susmadığını belirten Ramazan Büyük " Türkiye'mizde hayırsever insanlarımız çokmuş, adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamı abimiz beni arayarak cihazı temin edeceğini belirtti. Şoförünü yollayarak beni evden alıp cihazın satıldığı yere gittik, bana cihazı nasıl kullanacağımı öğrettiler. Tekrar aynı araçla evime kadar geri getirdiler. Kandil gecesi kendisine ve beni arayan, evime gelen tüm duyarlı insanlara dua ettim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu cihaz sayesinde Allah'ın izniyle her tarafa rahatça gidebileceğim. Bu cihaz benim ikinci bir kalbim gibi, şu an ciğerlerime hava giriyor. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Kelimelerle ifade edemiyorum. Mutluluktan havalara uçacağım. Allah razı olsun hayırsever abimizden, ayrıca Belediye başkanımız Volkan beye ve belediye başkan yardımcımız Emre Hanım ile Meral hanıma da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Ramazan Büyük'ün babası Şaban Büyük'te, "Hayırsever iş adamımıza teşekkür ederim. Oğlum bir babası da o oldu. Eşim ile kendisine minnettarız" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Silivri, İhlas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:12 Kaynak: İHA
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