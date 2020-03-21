Özel sporculardan "evde kal" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel sporculardan 'evde kal' çağrısına destek - Son Dakika Spor

Özel sporculardan "evde kal" çağrısına destek

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına özel sporcular da destek verdi.

Özel sporculardan

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına özel sporcular da destek verdi.

Down sendromlu milli sporcular, Anıl Koçak, Birkan Dikici ve Talha Ahmet Erdem yayımladıkları videolar ile vatandaşlara evde kalmalarını tavsiye etti.

Milli futsalcılar Anıl Koçak ve Birkan Dikici, "Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz, evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu milli judocu Talha Ahmet Erdem, "Evde kal tavsiyesine uyarak evde kalıyoruz. Haydi Türkiye evde kal, hareketsiz kalma." diye konuştu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nü kutlayan Talha Ahmet, bu yıl ikincisi Türkiye'de düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Ahmet Erdem, Türkiye, Koçak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:10 Kaynak: AA

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